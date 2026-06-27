El 'cohousing' se abre paso como modelo de vivienda en la Comunidad Valenciana

Cuando Madelin de la Fuente habla de la soledad lo hace con cierta incredulidad. A sus 80 años, sentada en el edificio de viviendas intergeneracionales de la plaza América de Alicante, asegura que hace tiempo que dejó de saber qué significa sentirse sola. "Cuando hablamos de la soledad, siempre me pregunto qué es", dice. A su alrededor, casi un centenar de vecinos conviven en un modelo residencial que combina independencia y comunidad, una fórmula que inspira cada vez más proyectos de 'cohousing' en la Comunidad Valenciana.

La búsqueda de nuevas formas de habitar, especialmente entre personas mayores, está impulsando un modelo de vivienda que pretende combatir el aislamiento sin renunciar a la privacidad. Los cohousing, desarrollados habitualmente a través de cooperativas, se basan en viviendas independientes complementadas con espacios comunes.

Desde la Conselleria de Vivienda explican que este modelo nació como respuesta a la necesidad de crear formas de vida más comunitarias sin renunciar a la intimidad individual. Fue en 2024 cuando la Generalitat reguló por primera vez una línea específica de subvenciones para viviendas colaborativas dirigidas a mayores de 65 años. El objetivo era doble: ofrecer alternativas habitacionales y combatir la soledad no deseada.

Madelin y Nathaniel, de 80 y 29 años, conviven en el edificio intergeneracional de plaza América en Alicante / Jose Navarro

Dos municipios valencianos dieron entonces el paso. Castielfabib obtuvo financiación para un proyecto de ocho alojamientos, mientras que Alcoi recibió ayudas para desarrollar nueve unidades residenciales. Ambos estarán destinados al arrendamiento o cesión de uso durante un mínimo de 20 años. Desde la Generalitat avanzan además que estudian nuevas convocatorias para extender estos modelos a otros sectores de población.

La vivienda colaborativa sigue siendo todavía minoritaria, pero gana terreno. Prudencio López, director de Vida Sostenible Cohousing, una gestora especializada en este tipo de proyectos, calcula que actualmente existen alrededor de una docena de iniciativas en distintas fases de desarrollo repartidas entre Alicante, Valencia y Castellón.

Entre ellas destaca el proyecto de Godella, que según López es el más avanzado de la Comunitat Valenciana y se encuentra próximo a entregar las viviendas. Una de las características comunes es que "las viviendas cuestan lo que cuesta hacerlas", sin beneficio empresarial ni especulación, ya que son las propias cooperativas quienes impulsan los proyectos.

Sin embargo, levantar una comunidad requiere tiempo. Lo sabe bien Begoña Careaga, socia de la cooperativa Sostre Cohabitatge, en Alfara de la Baronia. Su proyecto, pensado para personas de entre 50 y 70 años, prevé alrededor de 30 viviendas. "La media nacional desde que un proyecto de cohousing empieza en España hasta que se vive es de diez años", explica. En su caso cuentan con 47 personas socias e interesadas en formar parte de la futura comunidad. En Alicante, la cooperativa Ágora se prepara para construir 18 viviendas sobre una parcela de la Generalitat en el barrio de Rabassa.

Un ejemplo en Alicante

Mientras estas iniciativas avanzan, Alicante cuenta desde hace más de una década con un ejemplo consolidado de convivencia comunitaria. El edificio de viviendas intergeneracionales de plaza América, inaugurado en 2009 y gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda, dispone de 72 viviendas. El objetivo es favorecer la convivencia entre mayores de 65 años y personas de entre 18 y 35 años mediante una red de apoyo mutuo.

Madelin llegó al edificio de Plaza América en 2015 buscando una vivienda más pequeña y asequible. Encontró mucho más. "Es lo mejor que me ha pasado en toda la vida", asegura. Entre esos vecinos está Nathaniel Anaya, de 29 años, que reside en el edificio desde 2024. "Es como un pueblo dentro del edificio", resume. Como parte del compromiso comunitario, los residentes más jóvenes imparten talleres para los mayores sobre disciplinas tan diversas como yoga, historia, maquillaje o huerto urbano.

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En definitiva, el cohousing se plantea como un modelo que se abre paso en la Comunitat Valenciana, pero que aspira a convertirse en una respuesta frente a uno de los grandes retos sociales del ahora: vivir acompañados sin dejar de vivir a nuestra manera.