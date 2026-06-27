El Consell 'resucita' una ayuda al Arzobispado de Orihuela nueve meses después de renunciar a ella

Los Presupuestos de la Generalitat prevén conceder una subvención de 30.000 euros al Arzobispado de Orihuela-Alicante para la "promoción de elementos conmemorativos al amparo de la ley de Concordia". La sentencia, vía línea nominativa, vale tanto para las cuentas aprobadas en mayo de 2025 como para el proyecto que se encuentra en junio de 2026 en plena tramitación en las Corts. No es extraño que una ayuda dada un año se repita al siguiente, ahora bien, lo diferencial de este 'déja vu' financiero es que entre la inclusión de las dos partidas económicas quien prevé recibir ese dinero había renunciado a él.

En concreto, según la documentación remitida por la Conselleria de Justicia, área a la que está adscrita el subprograma Concordia y Fomento del Autogobierno del que sale esta ayuda, al Grupo Socialista en las Corts, el Arzobispado de Orihuela-Alicante renunció en septiembre de 2025 a esta partida que, además, negaba haber solicitado por lo que no tenía ni "conocimiento previo ni documentación relativa a la misma" cuando recibió la primera información de que le había sido concedida a través de un correo electrónico el 22 de agosto de ese año.

Para conocer la génesis de esta partida hay que retroceder unos meses, hasta principios de mayo de 2025 en las Corts. Durante el trámite parlamentario de las cuentas, los voxistas presentaron cerca de un centenar de enmiendas con el fin de dejar su sello en el proyecto financiero. En una de ellas, el partido de Santiago Abascal reclamaba quitarle los 30.000 euros que tenía de subvención la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Despliegue estatutario para dárselos a la diócesis alicantina con la finalidad de "restauración de elementos al amparo de la ley de Concordia". El PP la aprobó aunque su descripción quedaría plasmada en la ley presupuestaria como "promoción de elementos conmemorativos al amparo de la ley de Concordia".

Esta ley de Concordia es la normativa que aprobaron PP y Vox en junio de 2024 con la que derogaban toda la legislación de memoria democrática impulsada por el ejecutivo anterior y que en estos momentos se encuentra bajo el análisis del Tribunal Constitucional tras la impugnación del Gobierno de España. Con esta ley, 'populares' y voxistas abrían la puerta a proteger los vestigios franquistas frente a la exigencia de retirada de la ley estatal y la anterior ley del Botànic, entre ellos, las cruces de los caídos como la que hay en Callosa del Segura y que volvió a situarse en la calle en febrero de 2026 tras un pacto entre el municipio y la diócesis de Orihuela-Alicante.

"Manifiesta su renuncia"

Fuera con el fin de promover la recolocación de esta cruz o alguna otra idea concreta, en el arzobispado se enteraron de que recibían 30.000 euros casi tres meses después de que las Corts validara las cuentas y, con ello, la subvención. En un escrito de la diócesis a la conselleria fechado en septiembre de 2025 y al que ha tenido acceso el PSPV tras solicitar la documentación parlamentaria, la institución eclesiastica añade que tuvieron conocimiento de esta ayuda para "actuaciones relacionadas con la promoción de elementos conmemorativos al amparo de la ley de Concordia" a partir de un "correo electrónico" y que el arzobispado "no ha formulado solicitud alguna para dicha subvención y por tanto, no tiene conocimiento previo ni documentación relativa a la misma".

La nueva ubicación de la cruz de Callosa del Segura, en febrero. / Axel Alvarez

Sin embargo, esta línea nominativa duró poco en activo y en ese mismo documento, el arzobispado "manifiesta expresamente su renuncia a dicha subvención al no haber solicitado su concesión ni considerar oportuno acogerse a la misma en el presente ejercicio". Eso sí, añade que en caso de tratarse "de un importe preconcedido se solicita que se comunique formalmente a este Obispado tal circunstancia a fin de valorar la posibilidad de presentar un proyecto específico para su ejecución en el ejercicio siguiente".

Futura enmienda

Y voilá: la ayuda reaparece en este nuevo proyecto financiero que el Ejecutivo autonómico aprobó a final de mayo. De nuevo, con 30.000 euros. La diferencia esta vez es que se ha incorporado sin necesidad de que sea Vox quien lo solicite, sino motu propio del Consell. Aunque para que la línea nominativa quede reflejada en las cuentas aún tendrá que pasar una prueba extra más allá de la propia aprobación de los presupuestos: una futura enmienda del PSPV, que ya ha anunciado que pedirá que no se apruebe esta subvención en concreto.

"Presentaremos la enmienda pertinente para que esa subvención no se apruebe", adelanta la diputada socialista en las Corts, Mercedes Caballero, quien califica de "extrema gravedad" que se aprueben subvenciones nominativas "que ni siquiera los beneficiarios han solicitado". "El Consell se dedica a repartir el dinero de todos los valencianos sin criterios objetivos y recorta las subvenciones destinadas a asociaciones memorialistas y las entidades sin ánimo de lucro para subvencionar a instituciones que considera próximas", indica la parlamentaria.

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En este sentido, recuerda que cuando se aprobó la subvención de 30.000 € para la promoción de la concordia a Arzobispado Orihuela-Alicante con la finalidad de que se promocionaran elementos conmemorativos al amparo de esta norma, "ya nos pareció fuera de lugar, porque sospechábamos que esos “los elementos conmemorativos” responderían más a elementos religiosos que civiles”. Ahora, un año después, y con la renuncia de la diócesis entre medias, "constatamos que el Consell intenta siempre engañar a todos, incluso a la Iglesia".