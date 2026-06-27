Los millones de la discordia: el dinero para la dependencia también enfrenta a Consell y Gobierno

Poco después de que el Gobierno presentara, al fin, su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica con un modelo que incrementaría en casi 3.700 millones los ingresos de la Generalitat por esta vía y tras los primeros ‘peros’ del Consell de Juanfran Pérez Llorca a la oferta, uno de los empresarios más importantes de la C. Valenciana, Vicente Boluda, advertía en presencia del líder del PPCV y president que "en esta vida a lo mejor hay veces que hay que decir que sí".

La recomendación no cuajó y el Consell ha terminado plegado a las imposiciones del PP nacional, verbalizadas hace pocos días por el propio Núñez Feijóo ante todo el partido valenciano: “De bilateralidad, nada”, exclamó con vehemencia, dejando claro que Génova no permite a las autonomías que gobierna reunirse con Moncloa para negociar el nuevo sistema.

Ahora, ante el aumento de fondos anunciado por el Gobierno para la dependencia con el que incrementará sus transferencias a las comunidades, otra reivindicación histórica, la posición del Consell no parece moverse demasiado de ese ‘no a todo’ que afeaba Boluda. La C. Valenciana recibirá 535 millones adicionales durante este y el próximo ejercicio, pero la Generalitat también reniega de la medida.

Comparación con Cataluña

Por un lado, exige que antes de nada se abone la deuda acumulada durante años en los que el Estado no ha alcanzado el 50 % que debe cubrir y que la Generalitat cifra en 4.000 millones. Además, entiende que el Ejecutivo debería aportar 200 millones más estos dos años para llegar a esa mitad que le corresponde. Y por si fuera poco, vuelve a agitar agravios frente a Cataluña.

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, este viernes en su visita a un almacén que supervisa el envío de ayuda a Venezuela. / Ana Escobar / EFE

Como sucede con la financiación, que el PP rechaza entre otros motivos por haber sido pactada con ERC, la Generalitat recurre a otra comparación con Cataluña y alega en este caso que esta autonomía sí ingresa del Gobierno ese 50 % del gasto total. “No queremos ser una comunidad de segunda, queremos ser de primera como Cataluña, con la que están cumpliendo la financiación del 50 % de la dependencia. Y además le pedimos que se acuerde y que reconozca la deuda de 4.000 millones con la C. Valenciana”, ha defendido la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, este viernes.

Albalat, aunque ha dado la “bienvenida” a los 535 millones extra, ha añadido que son “insuficientes”, que llegan “tarde y mal” y que el anuncio del Gobierno supone una “falta de respeto” a los dependientes valencianos. “Es una falta de respeto que, acumulando una deuda histórica, una gran deuda con los dependientes de la Comunitat Valenciana, ahora Pedro Sánchez haga un anuncio de unos cuantos millones para la dependencia y lo venda como el gran triunfo y como que el gobierno de España es el que está al lado de los dependientes".

Sin concesiones al Gobierno

El argumentario lo ha complementado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien tampoco ha querido conceder nada al Gobierno. “Los anuncios de Sánchez suelen ser anuncios. En financiación y también en dependencia”, ha indicado el popular, sembrando dudas sobre que ambas medidas lleguen a aplicarse y señalando, como Albalat, la mayor aportación a Cataluña.

Además, Barrchina ha defendido que los 535 millones comprometidos por Moncloa deberían ser “posteriores” al pago de 4.000 millones que “ya se debe a la C. Valenciana”. “Reclamamos el pago del 50 % [que se adeuda] previo a cualquier mejora, que lógicamente será bienvenida”, ha añadido.

¿Rehacer la propuesta de financiación?

El portavoz tampoco se ha movido en cuanto a la financiación autonómica y ha vuelto a dar portazo a una nueva llamada al diálogo del ministro de Hacienda, Arcadi España. El exconseller del Botànic, de nuevo este viernes en València, ha insistido en que la Generalitat acuda a las bilaterales en lugar de “buscar excusas”, pero Barrachina no se ha movido de la posición que marcó Feijóo. Así, ha puesto el foco en que solo Cataluña, “la que pactó” el nuevo modelo, ha acudido a esos cara a cara, y ha insistido en negociar en foros multilaterales con el resto de territorios.

Poco después, y tras asistir a la comisión mixta con el Gobierno y ayuntamientos sobre la dana (en la que ha habido más reproches que avances) Pérez Llorca ha subido la apuesta y, directamente, ha exigido al ministro que presente "otro modelo" de reforma dado que el actual, que llegó con más de una década de retraso, "sólo lo acepta" Cataluña, a quien se le ha hecho "a medida" según el president.

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Barrachina ha insistido a España con el fondo de nivelación, un mecanismo apoyado también por los expertos y que consiste en inyectar a las infrafinanciadas recursos para situarlas en la media de ingresos hasta que se apruebe la reforma del sistema. Barrachina ha recordado que el socialista, en su época de conseller de Hacienda, también defendía este instrumento y ha exigido que sea “inmediato”.