Estado de los embalses en la Comunitat Valenciana: así están las reservas de agua de los pantanos valencianos
Consulta el nivel de los pantanos valencianos de esta semana, según los datos del Boletín Hidrográfico
La Comunitat Valenciana arranca el verano viviendo fuertes episodios de calor que están dejando temperaturas de récord una gran parte de municipios valencianos. Según los datos del Boletín Hidrográfico del Xúquer las reservas hídricas se mantienen en niveles relativamente estables pese al termómetro de estos días. La Comunitat ya ha registrado su primera ola de calor del verano, con temperaturas más propias de los meses de julio y agosto.
Los embalses de la Conferencia Hidrográfica del Xúquer (CHX) están esta semana a un 65% de su capacidad. Unos datos que no deberían suponer ningún problema de cara a la estación estival.
Hasta el momento, las lluvias registradas durante la primavera, están paliando la sequía y la situación de los embalses en la Comunitat Valenciana, aunque la temperatura de estos primeros días de verano suponen la primera gran prueba para las reservas hídricas valencianas. Las elevadas temperaturas incrementan la evaporación de los embalses y también el consumo de agua, especialmente en el sector agrícola y durante los meses de mayor afluencia turística.
Así se encuentran los embalses de la Comunitat Valenciana
Los datos publicados por el Boletín Hidrográfico del Xúquer registra los siguientes datos en los pantanos valencianos:
- Tous-La Ribera (Tous, Ribera Alta): 184,61 hm³ y 48,76%
- Benagéber (Benagéber, els Serrans): 136,69 hm³ y 61,76%
- Contreras (Villargordo del Cabriel, Plana d'Utiel-Requena): 287,83 hm³ y 79,79%
- Cortes II (Cortes de Pallars, Vall d'Aiora): 102,02 hm³ y 86,46%
- Arenós (Montanejos, Alt Millars): 61,33 hm³ y 55,30%
- Loriguilla (Loriguilla, Camp de Túria): 20,92 hm³ y 28,57%
- Sitjar (Onda, Plana Baixa): 37,04 hm³ y 75,13%
- Escalona (Navarrés, Canal de Navarrés): 4,56 hm³ y 4,62%
- Bellús (Bellús, Vall d'Albaida): 22,38 hm³ y 32,34%
- Forata (Yátova, Foia de Bunyol): 18,63 hm³ y 49,94%
- El Naranjero (Quesa, Canal de Navarrés): 18,70 hm³ y 64,48%
- La Muela (Cortes de Pallars, Vall d'Aiora): 14,58 hm³ y 72,90%
- María Cristina (l'Alcora, l'Alcalatén): 9,31 hm³ y 50,49%
- Beniarrés (Beniarrés, el Comtat): 12,01 hm³ y 44,47%
- Guadalest (el Castell de Guadalest, Marina Baixa): 4,48 hm³ y 34,50%
- Amadorio (la Vila Joiosa, Marina Baixa): 4,39 hm³ y 27,74%
- Regajo (Jérica, Alt Palància): 4,44 hm³ y 74,03%
- Buseo (Chera, Plana d'Utiel-Requena): 1,76 hm³ y 23,50%
- Algar (Algímia d'Alfara, Camp de Morvedre): 0,05 hm³ y 0,81%
Entre los principales embalses de la Comunidad Valenciana destacan Arquillo de San Blas (89,40%), Cortes II (86,46%), Contreras (79,79%), Sitjar (75,13%), Regajo (74,03%) y La Muela (72,90%), todos ellos por encima del 70% de su capacidad.
En el lado opuesto continúan Algar, que apenas alcanza el 0,81% de llenado, y Escalona, con un 4,62%. También presentan niveles bajos Mora de Rubielos (11,51%), El Molinar (17,50%), Buseo (23,50%), Amadorio (27,74%) y Loriguilla (28,57%), que siguen lejos de recuperar niveles óptimos.
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