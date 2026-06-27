La Escuela de Enfermería La Fe gradúa a su última promoción tras 58 años de historia

La emoción, la gratitud y la conciencia de asistir a un momento irrepetible marcaron la graduación de la decimotercera promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe, en un acto que trascendió lo académico para convertirse en un homenaje a casi seis décadas de educación y cuidado de las personas.

Autoridades sanitarias y académicas, entre ellas el vicerrector de Estudios y Calidad de la Universitat de València, Javier Roca Ruiz, y la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales Marín, acompañaron a las nuevas tituladas y titulados en una ceremonia que reunió también a profesorado, personal de administración, familiares y allegados. El acto se articuló en torno a los momentos más significativos de toda graduación: la imposición de becas, la lectura del juramento deontológico, la entrega de premios extraordinarios de fin de carrera y las intervenciones institucionales y estudiantiles.

La reina emérita visitó la Escuela de Enfermería la Fe en 1971, cuando aún era princesa de Asturias / Escuela de Enfermería de la Fe

La ceremonia adquirió una dimensión simbólica al tratarse de la última promoción que completa su formación en la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe, una institución que, desde su creación en 1968, ha preparado a más de 3.000 enfermeras.

En 2023, el Consell firmó un convenio de las conselleries de Sanidad Universal y Salud Pública e Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital con la Universitat de València (UV) para integrar la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe en esta universidad. A partir de ahora sus estudios se impartirán íntegramente en la Facultad de Enfermería y Podología en València.

En los discursos institucionales se destacó el carácter resiliente de esta promoción, que ha sabido adaptarse a un entorno cambiante. "La enfermería es una profesión noble y exigente, presente en los momentos de mayor vulnerabilidad de las personas”, recordó el director, Carlos Saus, durante el acto, en el que también se puso en valor el papel clave que estas nuevas generaciones están llamadas a desempeñar en ámbitos como la gestión sanitaria, la investigación o la docencia.

La ceremonia incluyó también la presentación del proyecto editorial “Imágenes para el recuerdo: 58 años de la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe”, acompañado de un vídeo conmemorativo que recopila todas las orlas de todas las promociones del centro, reforzando el carácter histórico de esta institución.

De ATS a Doctoras

La evolución de la escuela a lo largo de este más de medio siglo de vida es un reflejo del cambio vivido en la sociedad española y del desarrollo de una profesión que comenzó siendo complementaria, pero que, ahora, reivindica su papel especializado y con autonomía propia. "Fui de las primeras en estudiar en el antiguo edificio de la escuela y fue una época estupenda", relataba en Vicenta Nadal, alumna de la segunda promoción (1970-1973), en un reportaje publicado por Levante-EMV donde se recogía el documento gráfico "55 años de la Escuela de Enfermería la Fe: imágenes para el recuerdo"

Ella se formó como Ayudante Técnico Sanitario, la titulación anterior a la diplomatura, y reconocía que su generación tenía carencias en "formación básica" que no les permitía tanto desarrollar "el sentido crítico" o "dedicar más tiempo a la teoría médica".

Inicios de la Escuela de Enfermería de La Fe / Escuela de Enfermería de La Fe

En esta primera etapa, el alumnado era completamente femenino y estaba en régimen de internas. Algunas de las asignaturas eran dogma moral, presente en los tres años de aquella formación incipiente, escuela de hogar o educación física. El primer gran salto fue en 1978, cuando se implantó la Diplomatura de Enfermería, con el primer grupo mixto desde su primera promoción como escuela adscrita a la Universidad de València (UV). Fue entonces cuando se aumentó el cuerpo científico del plan de estudios, lo que permitió ganar en "confianza, seguridad y autoestima", según relataba uno de los primeros alumnos.

Tres décadas después, llegó la implantación del Grado en Enfermería, una formación de cuatro años y la posibilidad de realizar el Doctorado. Según explicaban las antiguas alumnas a este periódico, la evolución del currículum académico ha ido parejo con un crecimiento del reconocimiento hacia su profesión, aunque aún persiste minoritariamente la idea de una profesión complementaria a la de la medicina. Ellas, lo rebaten: "Podemos estar solas y atender a los pacientes sin compañía. Además, hay un paradigma muy amplio donde podemos actuar, como en la relación de ayuda con el paciente o las terapias no farmacológicas".

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El potencial es mucho, pero creen que la población no es consciente de ello; tampoco dentro del sector sanitario.