El Jurídic pone reparos al Consell por las expropiaciones de la ley de Acompañamiento para obras hidráulicas

La ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, ya está en las Corts con el objetivo de recibir el visto bueno definitivo del hemiciclo el próximo 31 de julio. Hasta ese día, no serán pocos los requiebros parlamentarios que deberá sortear igual que no han sido pocos los trámites que ha tenido que pasar para ser aprobada este viernes por el Consell, entre ellos, el tirón de orejas dado por el CES (Comité Económico y Social) y el Consell Jurídic Consultiu, que ha planteado reparos legales sobre varios de los cambios legislativos introducidos en la norma.

En concreto, el Jurídic ha señalado en su informe sobre la ley de Acompañamiento hasta 12 observaciones esenciales, si bien, varias son sobre los mismos artículos, circunscribiendo estas puntualizaciones a cinco de ellos. El más destacado es sobre la disposición adicional sexta por la cual el Ejecutivo autonómico declara de "utilidad pública o interés social" la ocupación de una serie de terrenos para su expropiación forzosa y poder ejecutar así una serie de obras hidráulicas como la prolongación del canal de Regaixo en Alfarp, Catadau y Llombai o la conexión del barranco dels Frares con Palmaret alto en Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia.

"No se estima suficientemente justificada la declaración de urgente ocupación de terrenos para la ejecución de una serie de obras de infraestructuras para el regadío, por lo que se reitera la necesidad de proceder a dicha motivación y a la justificación de los requisitos imprescindibles para que proceda la urgente ocupación", expresa el informe del Jurídic que cita entre estos requisitos "la concurrencia de excepcionales circunstancias para lo que deberá tomarse en consideración el factor tiempo y justificar el carácter inaplazable de la decisión y la imposibilidad de emplear el procedimiento ordinario" así como "una rigurosa motivación".

Reunión del pleno del Consell Jurídic Consultiu el pasado 17 de junio. / Levante-EMV

Pese al tirón de orejas del órgano estatutario, este artículo está redactado exactamente igual tanto en el anteproyecto (analizado por el pleno del Jurídic) como en el proyecto legislativo que el Consell ha enviado a las Corts, si bien sí ha sido modificado en la exposición de motivos. "Esta declaración se fundamenta en las circunstancias excepcionales derivadas de la existencia de un riesgo cierto, vinculado a fenómenos meteorológicos extremos (danas) cada vez más intensos y frecuentes que comprometen seriamente la seguridad de personas y bienes, la seguridad de infraestructuras críticas y la garantía de suministros básicos indispensables para la población", indica el nuevo párrafo incorporado en la norma.

Renuncia en Función Pública

No es el único artículo que ha recibido modificaciones tras los reparos puestos por el Jurídic. De hecho, hay uno de los artículos que planteaba el Consell que desaparece. Es un cambio en la ley de Función Pública que introducía una "evaluación periódica", cada cuatro años, del desempeño de los puestos de trabajo obtenidos por "concurso específico" en la Administración autonómica, algo que para el Jurídic no se ha dado justificación suficiente "para fundamentar la decisión de someter exclusivamente a este régimen de evaluación periódica a los puestos provistos mediante concurso específico, y no respecto, por ejemplo, los puestos previstos mediante concurso ordinario o los restantes".

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Por su parte, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, señaló en la rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo que será su socio parlamentario, Vox, quien deba decir si el "arraigo" que se ha incorporado dentro de la ley de Acompañamiento le parece suficiente o no --dado que el partido de Santiago Abascal plantea la 'prioridad nacional' para el acceso a las ayudas-- para acabar dando su visto bueno a la norma en la cámara autonómica. No obstante, considera que la opción aprobada debe "satisfacer sus pretensiones" y ha indicado que el proceso de enmiendas está abierto para que Vox se pronuncie.