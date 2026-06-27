Lista de espera para el carnet de conducir en València: las autoescuelas denuncian un sistema "colapsado"

Hay pocos documentos tan importantes para un joven como el permiso de conducir. Es la llave del primer empleo y, para miles de personas que llegan a España en busca de una oportunidad, una herramienta imprescindible para trabajar. Sin embargo, obtenerlo se ha convertido en una carrera de obstáculos. En la Comunitat Valenciana, el proceso para sacarse el carné puede prolongarse ya cerca de un año. Las autoescuelas hablan de una situación "extrema" y de un sistema de exámenes que, lejos de absorber una demanda cada vez mayor, se encuentra más colapsado que nunca.

La fotografía que dibuja el sector es la de una demanda disparada frente a una capacidad de examen que no ha crecido al mismo ritmo. La población valenciana ha aumentado de forma considerable durante los últimos años y buena parte de ese incremento corresponde a jóvenes y trabajadores extranjeros que necesitan el permiso de conducir para incorporarse al mercado laboral. Las aulas de las autoescuelas están llenas, pero los recursos de la Dirección General de Tráfico (DGT), sostienen, siguen siendo prácticamente los mismos.

"Estamos en el peor momento de la historia", resume el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), Juan Carlos Muñoz. A su juicio, el origen del problema es estructural: "Siempre ha habido falta de examinadores y de personal administrativo en las jefaturas de Tráfico, pero ahora se jubilan más de los que se incorporan y la demanda no deja de crecer".

Juan Carlos Muñoz, presidente de AVAE, en una clase teórica. / FERNANDO BUSTAMANTE

Las consecuencias ya tienen traducción en el calendario de los alumnos. Según Muñoz, un aspirante puede llegar a esperar alrededor de seis meses desde que aprueba el examen teórico hasta que consigue una fecha para realizar la prueba práctica, lo que hace que el proceso completo para obtener el permiso de conducir desde que uno se matricula en una autoescuela se acerque ya al año.

La situación ha alcanzado tal nivel de saturación que algunos alumnos valencianos están optando por desplazarse a provincias como Cuenca o Albacete para intentar examinarse antes. Una solución desesperada que, según AVAE, está empezando a trasladar el problema a otros territorios. "La gente se está marchando allí porque aquí no encuentra plazas, pero al final también se terminan colapsando esas provincias", explica Muñoz.

"La situación sigue prácticamente igual. Desde abril nos dieron la posibilidad de examinar por las tardes, pero eso supone apenas entre 300 y 400 expedientes más al mes, cuando las listas de espera generan más de un millar"

Sergio Serrano, director de la autoescuela AVAE-Jarama, coincide en que el principal cuello de botella es la falta de examinadores. Explica que el ritmo de las pruebas prácticas se ha reducido de forma considerable: "Ahora estamos examinando cada quince días, cuando en una situación normal lo hacíamos cada semana". Esa menor frecuencia, afirma, obliga a mantener durante semanas a alumnos que ya están preparados para realizar la prueba A su juicio, la demora también repercute en la calidad de la formación. "No podemos tener alumnos preparados sin poder examinarlos porque, cuando finalmente llega la fecha, ya no tienen tan reciente lo aprendido. Se juntan varios factores y aumenta el riesgo de suspender. Y si suspendes, tampoco puedes volver a examinarte rápidamente. Se va haciendo una pelota"

Quienes viven el problema cada día desde el aula comparten ese diagnóstico. Begoña Orduña, directora de una autoescuela del centro de Valencia asegura que las medidas adoptadas durante los últimos meses apenas han tenido efecto. "La situación sigue prácticamente igual. Desde abril nos dieron la posibilidad de examinar por las tardes, pero eso supone apenas entre 300 y 400 expedientes más al mes, cuando las listas de espera generan más de un millar", afirma.

La Comunitat Valenciana necesitaría incorporar entre 30 y 40 examinadores más para empezar a normalizar la situación. "Y ahora llega agosto, cuando prácticamente todo se paraliza, así que el problema volverá a agravarse"

Tampoco cree que los exámenes extraordinarios en sábado vayan a resolver el problema. "¿Durante cuánto tiempo? ¿Un mes? Eso no elimina las listas de espera. Solo tendría sentido si fuera una medida permanente. Tal y como está planteado, es un parche".

Soluciones "parche"

La tensión entre el sector y la DGT se ha recrudecido esta semana a raíz de los primeros resultados del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), un programa piloto puesto en marcha en Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca para agilizar los exámenes prácticos del permiso B.

La DGT aseguró este martes que los alumnos finalmente presentados no alcanzaron el 10 % de la "mal llamada lista de espera" comunicada por las asociaciones de autoescuelas y habló de una "divergencia muy significativa" entre las cifras difundidas por el sector y la realidad detectada durante el desarrollo del plan.

Las declaraciones han provocado un profundo malestar entre las autoescuelas. Muñoz asegura que el programa estaba diseñado de forma que era imposible reflejar el volumen real de alumnos pendientes y afirma que la DGT ha utilizado esos datos para desacreditar al sector.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha ido incluso un paso más allá y ha solicitado la dimisión del director general de Tráfico, Pere Navarro, al considerar que la DGT ha manipulado la interpretación de los datos para minimizar el problema

"Ha sido una trampa", sostiene. Según explica, muchas autoescuelas no pudieron aprovechar las plazas extraordinarias porque el aviso llegó con muy poca antelación y porque los exámenes solo se organizan en las capitales de provincia. Extrapolándolo a Valencia, obligaría a numerosos alumnos de municipios como Xàtiva, Gandia, Requena o Alzira a desplazarse hasta València para examinarse en un entorno completamente distinto al de su formación habitual.

Coche en prácticas del examen práctico. / Germán Caballero / German Caballero

Además, critica que el PRO solo contemple el permiso B, dejando fuera a los aspirantes de motocicletas, camiones y autobuses, que también acumulan importantes listas de espera. A ello se suma, añade, el sobrecoste que supone organizar exámenes en sábado, ya que el convenio colectivo obliga a compensar esa jornada con días de descanso para los profesores.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha ido incluso un paso más allá y ha solicitado la dimisión del director general de Tráfico, Pere Navarro, al considerar que la DGT ha manipulado la interpretación de los datos para minimizar el problema y responsabilizar a las autoescuelas.

Un problema estructural

Para el sector, el verdadero cuello de botella está en la falta de recursos. Las autoescuelas denuncian que el sistema CAPA, mediante el cual la DGT determina cuántos alumnos puede presentar cada centro a examen, limita artificialmente la capacidad de examen y hace crecer las listas de espera.

También cuestionan el reparto territorial de los nuevos examinadores. Muñoz sostiene que la Comunitat Valenciana recibe menos efectivos de los que le corresponderían por población y volumen de exámenes, mientras otras provincias con menor demanda incorporan más personal.

En Portugal funciona un sistema mixto, en el que colaboran la administración y entidades autorizadas, mientras que en varios países del centro de Europa los exámenes están privatizados

Ante esta situación, AVAE reclama un aumento urgente de examinadores y de personal administrativo, aunque también propone abrir el debate sobre otros modelos europeos. En Portugal funciona un sistema mixto, en el que colaboran la administración y entidades autorizadas, mientras que en varios países del centro de Europa los exámenes están privatizados.

"A mí me da igual que el sistema sea público, privado o mixto. Lo que queremos es que funcione y que nos dejen trabajar", resume Muñoz.

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La magnitud del problema se refleja en un dato aparentemente sencillo. Este verano, el presidente de AVAE tiene 26 alumnos preparados para examinarse, pero solo dispone de 14 plazas de examen. Los otros doce seguirán esperando.