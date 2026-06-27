Morant lleva la fidelidad del PSPV a Sánchez al Comité Federal y rechaza el adelanto: "No podemos rendirnos"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez antes del inicio del Comité Federal que los socialistas celebran este sábado en la madrileña calle de Ferraz. En pleno huracán de escándalos judiciales, Morant ha mantenido su apoyo férreo a Sánchez y a su Gobierno, del que forma parte, y en nombre de los socialistas valencianos ha pedido a su partido no tirar la toalla, "no rendirse" y "seguir gobernando para mejorar la vida de la gente".

Morant se ha mostrado contraria a adelantar las elecciones generales y ha vaticinado que la reunión del máximo órgano entre congresos servirá para "fortalecer" a la formación, pese a ese complicado horizonte judicial y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Ha sido la tónica general expresada por los diferentes líderes territoriales, salvo Emiliano García Page, que ha vuelto a ser muy crítico con Sánchez y la coyuntura actual.

La valenciana ha apostado por "seguir gobernando" e impulsando políticas progresistas frente a "la alternativa" de PP y Vox, que "siempre vota que no". "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la gente. Y por supuesto vamos a apoyar al presidente del Gobierno para que continuemos mejorando la vida de la gente", ha expresado a su llegada a Ferraz.

Ese respaldo, según Morant, no es sólo suyo sino de toda la organización valenciana, que según ha explicado no teme verse "castigada" por la gestión de Sánchez y la situación actual. La secretaria general del PSPV, preguntada por si los alcaldes comparten ese sentir de dar continuidad a la legislatura o si por el contrario reclaman adelantar las generales a las municipales para evitar un posible efecto arrastre, ha asegurado que cuando "pisa la calle", le piden "aguantar".

"Me dicen, dile a Sánchez que aguante, dile que estamos con Begoña [Gómez, su mujer] y que sigamos gobernando", ha explicado la también ministra de Ciencia. Morant, en ese sentido, ha recordado otras "malas épocas" en las que el PSOE ha gobernado, "siempre mejorando la vida de la gente", y ha llamado a "no rendirse" como se rindió el partido "en algún otro momento".

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"El PSOE no puede hacer lo que hemos hecho en algún otro momento, que es rendirnos y dejar que pase PP y Vox. La última vez que pasó, que el PSOE se rindió, entró el PP de los recortes, del paro, de la bajada de las pensiones y de los deshaucios", ha recordado.