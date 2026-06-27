Morant ‘vuelve’ a casa para lanzar su candidatura a la Generalitat desde Gandia

El 30 de enero de 2024, en la plaza Elíptica de Gandia, ante centenares de cargos y militantes socialistas, en la megafonía sonaba 'Copenhague' de Vetusta Morla como previa al acto de presentación de la candidatura de Diana Morant al liderazgo del PSPV. "Nunca saber dónde puedes terminar / O empezar", dice la letra. Dos años y medio después, la ya secretaria general de la federación valenciana, aficionada a la música indie, bien podría cambiar la canción porque a falta de conocer si conseguirá que el camino finalice en el Palau de la Generalitat, lo que sí ha vuelto a dejar claro que inicio es su ciudad, Gandia.

La localidad de la que fue alcaldesa durante una legislatura y media será nuevamente el kilómetro cero para su travesía hacia la presidencia del Consell, gran objetivo de la ministra de Ciencia. Así, si est sábado el comité federal del PSOE dará forma al reglamento por el que las federaciones escogerán a sus candidatos para el próximo ciclo electoral, de autonómicas y municipales, en mayo de 2027, Morant participará en un encuentro con la militancia en Gandia, desde donde lanzará su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

El acto se preparaba desde hace días y la ‘casualidad’ ha querido que sea el 1 de julio, la víspera del día en que previsiblemente se abra el plazo de presentación de candidaturas en el partido. De momento no hay ruido de alternativa, ni siquiera en el capítulo de outsiders, pero lo que está claro es que el PSPV quiere aprovechar el momento de dudas que rodea al PPCV, con la interinidad de Juanfran Pérez Llorca que Alberto Núñez Feijóo no resuelve, para proyectar la imagen de una formación lista para la alternancia.

Anuncio del acto del próximo miércoles. / Levante-EMV

Como contó este diario, salvo sorpresa, el comité federal del sábado aprobará tres ventanas para realizar las primarias o, por contra, la designación de sus candidatos. El PSPV aprovechará la primera para oficializar el nombramiento de Morant, y dejará el resto para más adelante. Tradicionalmente hay candidaturas alternativas en este tipo de procesos, sobre todo cuando el partido está en la oposición. De hecho, la última vez que los socialistas concurrieron desde fuera de la Generalitat a las urnas fue en 2015 y en ese momento Ximo Puig, entonces secretario general de los socialistas valencianos, se enfrentó (y venció) en primarias abiertas (las primeras en realizarse) a Toni Gaspar, entonces alcalde de Faura.

Las dos siguientes elecciones autonómicas, las de 2019 y 2023, Puig se presentó a revalidar su cargo de jefe del Consell, sin rival interno. Sí lo tuvo en 2017 para la secretaría general, cuando el sanchismo, entonces enfrentado a la familia dominante del PSPV, le planteó batalla. No obstante, no está previsto que ocurra ahora, con los que lo normal que haya algún tipo de proceso de aclamación donde si hay urnas serán más bien de un carácter simbólico, siempre a falta de ver el reglamento que acabe diseñando Ferraz.

Mismo inicio

Ante esta pista abierta, y dado el gusto de los políticos por los símbolos ya que con ellos se construyen los relatos, Morant comenzará su camino hacia la batalla electoral donde empezó su carrera política, en Gandia. En la capital de la Safor fue primero concejala y posteriormente, en 2015, alcaldesa, donde reeditó gobierno en 2019 hasta que en 2021 dio el salto al Consejo de Ministros. Ahí también empezó su andadura al liderazgo de la federación valenciana con un acto en el que oficializó que se presentaba a la secretaría general que había dejado Puig. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido aquel 30 de enero de hace dos años, el acto de Morant el próximo miércoles será en la Casa del Poble, la sede de los socialistas valencianos en la localidad.

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El acto además entronca con la estrategia que quiere desarrollar la dirigente socialista de abrir el partido y tratar de activar tanto a la militancia como a la ciudadanía progresista ante unas elecciones que, como muy tarde, serán el próximo 23 de mayo junto a las municipales. Para esa fecha, la más lejana posible, quedarán el próximo miércoles 326 días, y a diferencia de lo cantado por Vetusta Morla, aunque nunca se sabe dónde se puede terminar, la líder socialista sí sabe por dónde empezar. Suerte le ha traído, visto los resultados.