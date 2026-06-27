El 'otro' Mundial: los periodistas se imponen a los políticos

El Mundial de fútbol lo invade todo estos días, pero lejos, muy lejos, de la gran fiesta del deporte rey, este sábado se ha celebrado otro partido en València, uno con menos caché y algo menos de calidad y capacidad física, pero cargado de rivalidad (sana, por supuesto) e intensidad. Se trata del duelo que ha enfrentado a periodistas con políticos valencianos, una tradición que se ha recuperado ahora, al calor del mayor evento deportivo, y que se ha saldado con una ajustada victoria de los 'plumillas' sobre los cargos públicos (2-1).

El partido ha dejado escenas curiosas, como ver a todo un vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, repartir una asistencia al diputado de Compromís Carles Esteve, goleador por parte de los políticos. La representación ha sido de lo más variada en ambos equipos y el ambiente, según todas las fuentes consultadas, ha sido de lo más distendido, aunque con los habituales roces (siempre dentro de la deportividad) e incluso con algún problema físico.

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El de los periodistas ha estado integrado por profesionales de múltiples medios de comunicación (Levante-EMV ha estado bajo los palos) e incluso asesores y jefes de prensa de políticos, alguno de los cuales les ha tocado medirse a sus jefes. Por parte de los políticos, se han vestido de corto cargos del PPCV como Laura Chulià o Vicent Mompó; del PSPV como José Chulvi o Javier Mateo y de Compromís, que además del goleador Esteve ha estado representado por Joan Baldoví (a quien se le han visto buenas dotes como portero). Vox ha sido el único que no ha tenido representación.