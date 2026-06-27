Sacramento Pinazo: "No pensemos en las personas mayores como carga. Contribuyen al bien común más de lo que cuestan"

Por qué no aceptar la belleza de la madurez. Sacramento Pinazo es una de las principales expertas en España en envejecimiento saludable (antes activo), lleva años peleando con administraciones por una estrategia para esos años finales, para evitar la equiparación entre vejez y dependencia y para romper los tabúes sobre una etapa que puede ser productiva aunque no se esté laboralmente activo. La Comunitat Valenciana no sale bien parada en relación con otros territorios en cuanto a las formas de abordar la vejez.

¿Podemos hablar de viejos? ¿O mejor otra palabra?

Personas mayores. El término viejo no le gusta a todo el mundo.

¿Tercera edad?

Parece que fue invento de algún periodista. No existe en la psicología del desarrollo una primera, una segunda y una tercera edad. Además, parece que estás ya en un tercer nivel. Está como descatalogado.

¿Cuándo uno es una persona mayor (o vieja)?

Antes estaba bastante claro que era a partir de la edad de jubilación, pero si esta se va retrasando, también se retrasa la entrada en ese grupo. Entonces dependerá de cada momento. Es una construcción social esto de la vejez y los apartados.

Sacramento Pinazo, durante la entrevista. / Miguel Ángel Montesinos

Pero no es posible ser adolescente a los 65 años.

Algunos hablan de la gerontolescencia, esa manera de ser de algunas personas mayores de intentar hacer todo lo que no hicieron de forma un poco libre y sin cargas.

Será porque ser viejo está mal visto.

Hay una carga de negatividad con la vejez, sí. Entras en una etapa asociada al declive y nadie quiere entrar en ese grupo. Nadie quiere ser identificado del grupo de los perdedores.

Cuando se entrevista a mayores y se les dice si es la peor etapa de su vida con 70 u 80 años, muchos dicen que no

¿Puede haber mirada positiva cuando estás en el grupo de los llamados a salir?

La hay, claro. Los que mejor lo explican son los mayores. Cuando se les entrevista y se les dice si es la peor etapa de su vida con 70 u 80 años, muchos dicen que no. Es verdad que hay un deterioro físico, funcional, pero es muy relativo: el 30 % depende de tu genética y el 70 % de tu estilo de vida. Entonces, prefiero hablar de vejeces o de envejecimientos en plural.

Los viejos producen, no solo reciben cuidados. Esa es su tesis para un cambio de chip, ¿no?

Claro. No pensemos en las personas mayores como carga, como receptoras de cuidados, sino como personas que contribuyen al bien común, porque si no fuera por los mayores que cuidan de los nietos, o que cuidan de otras personas mayores en situación de dependencia o de personas con discapacidad, o ayudan a sus hijos a nivel económico, o cediendo una vivienda, qué sería de este país. Contribuyen más de lo que cuestan. Hablar de mayores en situación de dependencia es hablar de un 5 %. Si nos vamos a edades de más de 80, ahí estamos ya en un 15 %. Pero hablar de la vejez es hacerlo de un periodo muy amplio con enormes diferencias.

¿se puede enseñar a envejecer?

Se puede y se debe. Deberían enseñarnos a envejecer desde pequeños: a ver la vejez de otra manera. El edadismo es la discriminación por edad. Esa imagen del viejo con boina y bastón, o la mujer sentadaen el parque sola, no tienen nada que ver con los estudiantes que tenemos, por ejemplo, en la universidad de mayores.

¿Esta es una sociedad edadista?

Es una sociedad muy centrada en el individualismo, la juventud, belleza, el aquí y ahora, lo tecnológico, en el ‘tanto aportas tanto vales’. Entonces, aquellas personas que van más despacio, que no están tan interesadas por aparentar, no casan dentro de esta sociedad, que no acepta bien al que no está dentro de su norma. La sociedad es edadista, la administración pública es edadista y muchas empresas son edadistas. La gente rechaza la vejez. De hecho, hay chistes. Muchas veces somos también autoedadistas al hablar: se llaman microedadismos.

¿No es país para viejos?

Totalmente. Y algunas comunidades autónomas pues se toman poco en serio esto de planes o estrategias para ayudar a envejecer.

Hay una estrategia en la C. Valenciana de envejecimiento activo que se presentó en 2023, antes de las elecciones, y quedó en barbecho

¿Cómo estamos en la Comunitat Valenciana?

Mal. Hay una estrategia de envejecimiento activo. Fue presentada en público en 2023, justo antes de las elecciones, y quedó ahí, en barbecho. Incluso ya llevamos unos años que hablamos de envejecimiento saludable, porque lo de activo ha quedado obsoleto, porque mucha gente pensaba que envejecer de manera activa es solo salir a andar. Recientemente Cataluña y Euskadi han aprobado sus estrategias.

¿Es más que atención a la dependencia entonces?

Se ha ido reduciendo la vejez a dependencia, deterioro, fragilidad, y es mucho más. Si no haces nada por envejecer bien, llega un momento en que empezarás un declive y será rapidísimo. En cambio, si haces intervención, prevención, promoción de la salud, morirás, pero no morirás mal o retrasaremos esa fragilidad extrema.

Hay muchas más personas en espera que plazas para la dependencia. No bastaría ni con duplicarlas

¿El mensaje sería envejecer bien porque además los recursos para la dependencia son muy escasos?

En la Comunitat Valenciana hay 334 centros residenciales con 28.900 camas y a la espera de plaza hay 15.600 personas con un grado tres, con una dependencia enorme para todo, y 32.800 con grado dos, con muchas limitaciones. O sea, hay muchas más personas en espera que plazas para la dependencia. No bastaría ni con duplicar el número de plazas.

¿Lo que falta es inversión o también estrategia?

Hace falta antes que nada una estrategia a largo plazo. En Cataluña la han hecho a 10 años. No podemos hacer planes a 2 años. Además, viene una ola enorme: todos los baby boomers. Nunca antes ni después ha sido tanta gente, además con un nivel educativo más alto y un estilo de vida mejor, por tanto más gente que llegará a más mayor. Por eso hablamos de sociedades longevas. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que se jubila? ¿Por qué no contar con ellas más? ¿Por qué no permitirles que participen?

Sacramento Pinazo. / Miguel Ángel Montesinos

¿Plantea que puedan trabajar más si quieren?

Que puedan seguir aportando. En algunos países han hecho una jubilación gradual y flexible. Hay una diversidad. En España tenemos la pensión de jubilación que está bien. De hecho, hay muchas menos personas mayores en pobreza que jóvenes, pero hay alternativas.

A veces se cuestiona si se puede sostener esa caja.

Se cuestiona porque es una caja que cada vez va a atender a más gente. Y una cosa es pagar un dinero al mes y otra es que además vas a estar cada vez más deteriorado y vas a necesitar un montón de recursos del sistema público que hay que añadirlos a la cuenta. Entonces no sé hasta qué punto esto se va a poder mantener. Si tuviéramos suficientes recursos de ayuda a las personas en su envejecimiento y no lo que hay ahora, que es estar en tu casa o en la residencia y no hay alternativas intermedias...

¿Se envejece mejor en la ciudad que en un entorno rural o es al revés?

El campo tiene cosas buenísimas, pero cada vez tenemos más municipios en riesgo de despoblación, con una media de edad en torno a 70-80 años. Si no acercamos recursos a esas zonas, estas personas difícilmente se van a poder apoyar siquiera unas a otras. El envejecimiento no lo veamos como una carga, sino como un mundo de posibilidades. Si durante años hemos destacado el turismo de la costa mediterránea, ahora viene un momento en el que podríamos ser pioneros en innovación y cuidados a mayores.

La mayor parte de las personas mayores, incluso de más de 80, utilizan el móvil a diario y el Whatsapp

¿La idea de que los mayores están desconectados tecnológicamente es real?

La mayor parte de las personas mayores, incluso de más de 80, utilizan el móvil a diario y el Whatsapp, incluso viendo vídeos. Y los menos mayores, de 60 a 70, la mayor parte han trabajado ya con ordenadores. Igual no están a la última, pero quién lo está. Ni los jóvenes, según mi experiencia en clases.

Sacramento Pinazo. / Miguel Ángel Montesinos

La paradoja es que es una sociedad que cuestiona la llegada de inmigrantes, pero son mujeres migrantes las que cuidan a la gran mayoría de mayores. ¿Es una sociedad hipócrita?

Y quienes recogen nuestros cultivos. La mayor parte de las personas que cuidan a mayores son migrantes, fundamentalmente latinas. Entonces, no queremos inmigrantes, pero tampoco queremos cuidar de las personas mayores de nuestra familia. No queremos hacer el trabajo sucio, queremos migrantes que lo hagan y queremos pagarles poco y no contratarles y nos importa un rábano sus condiciones, ¿no?

¿Se puede aprender a envejecer sin hablar de la muerte?

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La sociedad tiende a esconder la muerte y el sexo. Se habla poco incluso en las residencias, donde la muerte está muy cerca. Sería bueno que nos preparáramos para envejecer y para la muerte. En la estrategia en Euskadi una de la patas es trabajar las transiciones: ayudar en el paso a la jubilación o a la viudedad. Nos han vendido la idea de que tú solo puedes con todo y no necesitas a nadie por este individualismo que se ha instalado. Y no es verdad: necesitamos de los demás, necesitamos el afecto, el apoyo, las relaciones sociales. Y en los momentos de crisis y transiciones, mucho más.