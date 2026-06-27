Susej Deseño, una venezolana en València: "Mi amiga y mi ahijado están en la Guaira en estado de shock"

Los venezolanos en València están viviendo con dificultad la tragedia de Venezuela a gran distancia. Sobre todo porque la mayoría de ellos tienen familiares y amigos en su país de origen. Es el caso de Susej Deseño, quien pasó casi 24 horas preocupada por su primo, quien vive en La Guaira, y ha perdido su piso por los seísmos; su hermano, residente de Caracas; y, sobre todo, por su amiga y su ahijado -el hijo de esta- que viven en La Guaira, una de las principales zonas afectadas. Hasta la medianoche del viernes no pudo contactar con ellos. No sabía si estaban vivos o si habían perdido la vida. "Fue un alivio -, explica a Levante-EMV este viernes-. Ella sigue en estado de shock. Me costó mucho hablar con ella porque solo lloraba".

Su edificio ha sido uno de tantos de los que se han derrumbado como consecuencia de los dos intensos seísmos por encima de los 7 grados de intensidad en la escala Richter. Siguen aun aislados: "Allí no han llegado aún las fuerzas de seguridad -, relata-. Viven en la zona al final de la Guaira". Desde el litoral solo hay una carretera que conecte con esta zona. "Les está costando llegar -, añade-. Está siendo muy difícil para todos". Mientras llega la ayuda, pasan las horas en un sitio, con el resto de supervivientes. "Cuando pudo conectarse a Internet, se puso a responder los mensajes de todas las personas que le habían escrito".

Desde la Comunitat Valenciana, está pendiente de todo lo que ocurre en su país. "Saber que Venezuela está necesitando la ayuda de tantos y tantos países -, explica emocionada- y ver que estamos recibiendo tanto apoyo es indescriptible". Ella muestra su apoyo como puede: compartiendo la información en las redes sociales o haciendo acopio de enseres para enviar a su país. Se está haciendo en València y en tantas y tantas ciudades, de tantos países. "El corazón de cada venezolano en España y en València está en nuestra amada Venezuela". Por eso, quiere mostrar un enorme agradecimiento "con todas las personas y entidades" dispuesta a ayudarles. Entre ellos, la treintena de bomberos valencianos voluntarios que no han podido viajar después de estar preparados y que ha provocado un choque entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno.

Deseño también está denunciando las supuestas actuaciones del gobierno del Delcy Rodríguez. "Hay personal de este que está reteniendo a los camiones de ayuda humanitaria y no los dejen pasar hacia Caracas", esgrime.

Cuatro españoles fallecidos

El último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores con las víctimas españolas registradas en el terremoto de Venezuela mantiene la cifra de cuatro fallecidos, pero eleva a 106 el número de españoles desaparecidos y recoge que 14 están localizados bajo los escombros. "Constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército", aseguran fuentes de Exteriores.

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Desde este departamento se reitera a los españoles que se encuentren en Venezuela la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular, cuyos números están en las redes de la embajada y del ministerio, así como en su página web.