El tiempo en la Comunitat Valenciana: estos serán los municipios con las noches más "frescas" este fin de semana, según la Aemet

El alivio térmico de los últimos días llega a su fin en la Comunitat Valenciana. Tras el pequeño respiro del jueves y viernes, los termómetros vuelven a iniciar una escalada generalizada este fin de semana. No obstante, las temperaturas continúan registrando valores notablemente superiores a la media climática habitual para finales de junio, un fenómeno fuertemente influenciado por la ola de calor marina que afecta a la cuenca occidental del Mediterráneo.

Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta anomalía del agua ha alcanzado ya la categoría de "extrema" entre las Islas Baleares y la costa peninsular, con temperaturas en la superficie del mar que superan incluso los 7 ºC de anomalía en áreas como el Golfo de León.

En este contexto de calor intenso, la atención se centra en el interior y el prelitoral, donde paradójicamente se van a registrar las temperaturas mínimas más bajas de toda la Comunitat Valenciana. Sin embargo, estas noches "más frescas" serán un mero espejismo: estos mismos municipios van a vivir jornadas de calor extremo con máximas que incluso alcanzarán los 35ºC en las horas centrales del día.

Mínimas de 17ºC, pero máximas de 35ºC

El sábado va a comenzar con intervalos matinales de nubes bajas, quedando el cielo poco nuboso o despejado el resto de la jornada. Por la tarde, los vientos flojos variables darán paso a la componente este con intervalos moderados. Lo más destacado será el ascenso de los termómetros, que marcará el inicio de la segunda parte de este episodio cálido.

En la madrugada del sábado (alrededor de las 5:00 horas), las temperaturas mínimas más bajas de la Comunitat Valenciana se localizarán en el interior, oscilando entre los 17ºC y los 18ºC. Sin embargo, la oscilación térmica será brutal, ya que alrededor de las 15:00 horas estas mismas poblaciones registrarán máximas sofocantes:

Municipios con mínima de 17ºC: Utiel (máxima de 34ºC), Villena (máxima de 35ºC), Morella (máxima de 30ºC), Atzeneta del Maestrat (máxima de 33ºC), Pinós (máxima de 33ºC) y Catí (máxima de 29ºC).

(máxima de 34ºC), (máxima de 35ºC), (máxima de 30ºC), (máxima de 33ºC), (máxima de 33ºC) y (máxima de 29ºC). Municipios con mínima de 18ºC: Requena (máxima de 34ºC), Ayora (máxima de 35ºC), Buñol (máxima de 32ºC) y Titaguas (máxima de 32ºC).

Mientras tanto, el litoral vivirá una noche plenamente tropical y sofocante, con mínimas de 22ºC en València, Castellón y Vinaròs, y de 21ºC en Alicante, Elx o Gandia.

Este sábado, lo más destacado será el ascenso de los termómetros, que marcará el inicio de la segunda parte de este episodio cálido. . / Germán Caballero

El calor se intensifica

De cara al domingo, la jornada se presentará con cielos poco nubosos o completamente despejados, repitiendo el patrón de vientos flojos variables por la mañana y componente este moderado por la tarde. Las temperaturas continuarán su escalada.

Durante la madrugada del domingo, el mapa de las temperaturas mínimas más bajas de la Comunitat Valenciana volverá a concentrarse en los mismos puntos del interior, repitiendo registros de entre 17ºC y 18ºC que, de igual manera, darán paso a un calor diurno extremo en las horas centrales:

Municipios con mínima de 17ºC: Cofrentes (máxima de 34ºC), Segorbe (máxima de 34ºC), Font de la Figuera (máxima de 34ºC), Ayora (máxima de 33ºC), Utiel (máxima de 32ºC) y Morella (máxima de 31ºC).

(máxima de 34ºC), (máxima de 34ºC), (máxima de 34ºC), (máxima de 33ºC), (máxima de 32ºC) y (máxima de 31ºC). Municipios con mínima de 18ºC: Atzeneta del Maestrat con una máxima de 35ºC, Requena (máxima de 33ºC) y Titaguas (máxima de 32ºC).

Las noches "más frescas" de este fin de semana serán un mero espejismo: los mismos municipios vivirán jornadas de calor extremo con máximas que incluso alcanzarán los 35ºC en las horas centrales del día. / Germán Caballero

Al igual que ocurre el sábado, el termómetro no dará tregua en el resto del territorio, intensificándose el calor nocturno en la costa con mínimas de hasta 23ºC en puntos como Benidorm, Vinaròs y Torreblanca, y máximas que en los valles del interior volverán a tocar los 36ºC en localidades como Xàtiva o Sumacàrcer.

De este modo, el fin de semana se consolida como un episodio de altas temperaturas en el que incluso los refugios térmicos nocturnos del interior se transformarán en los puntos de mayor calor durante el día.