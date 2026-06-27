Los venezolanos de la C.Valenciana piden ayuda al Consell y al Gobierno para enviar a su país la ayuda recogida

La comunidad venezolana en la Comunitat Valenciana pide ayuda a la Generalitat y al Gobierno para enviar el próximo miércoles por vía aérea los alimentos y enseres sanitarios que recogen para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela. Han instalado dos puntos de recogida en València y uno en Torrent y necesitan sobre todo comida enlatada y leche en polvo. En la Comunitat Valenciana viven 80.000 venezolanos, que se han volcado en la ayuda.

Nayra Ortiz, presidenta de la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana (AVEC), subraya la conmoción que la catástrofe ha causado entre sus compatriotas que viven en Valencia. "Estamos muy impactados. Ha ocurrido en el mismo lugar en el que una dana dejó a 40.000 muertos en 1999". Ortiz explica que el 80 % de las personas que se acercan a entregar ayuda son venezolanos. "Llegan aquí y comienzan a llorar. No es fácil".

La representante del colectivo venezolano lamenta que tiene conocidos entre las víctimas mortales. "Son dos chicas que estaban con sus maridos y sus hijos en La Guaira. Ayer los encontraron a todos entre los escombros. Estamos todos destrozados, pero los venezolanos estamos muy unidos y, al igual que los valencianos, somos muy humanitarios", destaca.

Dana

"La dana de 1999 destrozó Vargas y ahora vuelve a pasar allí. Yo creo que habrá muchos más muertos", destaca. La tragedia de Vargas(en la actualidad, el estado de La Guaira) ocurrió el 15 de diciembre de 1999. Un gigantesco alud de barro se deslizó desde la Serranía del Ávila, provocando un sinfín de fallecidos y desaparecidos, que dos décadas y media después no están registrados de forma oficial. Venezuela tardó más de una década en recuperar el pulso.

Puntos de recogida

La Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana y la Asociación Internacional Mundo Solidario (ASIM) han montado los puntos de recogida en València en la avenida de Amado Granell Mesado, 66 y en la de Burjassot, 29, y en Torrent en el aparcamiento del centro comercial Las Américas. Angelo Rivieres, de ASIM, insistió en que necesitan alimentos enlatados y leche en polvo para facilitar el transporte. "No recogemos ropa ni agua. Sí buscamos productos sanitarios como gasas o medicamentos sellados, y también recibimos alimentos para mascotas", apunta.

El voluntario destaca la solidaridad de la sociedad valenciana. Casales falleros han ofrecido sus locales para guardar parte de lo que recogen. "Ahora estamos con lo urgente, pero va a seguir haciendo falta ayuda en los próximos meses. El impacto de los terremotos ha sido tremendo", indica.

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Nayra Ortiz insistió en que necesitan la ayuda de la Administración para enviar la ayuda cuanto antes a Venezuela. "Es importante que el Gobierno y la Generalitat nos ayuden a mandar cuanto antes lo que estamos recogiendo.