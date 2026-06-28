Aemet mantiene el aviso amarillo en el interior de la provincia de Valencia: 20 l/m2 en una hora amenazan con descargar hoy

El calor extremo concede este domingo una tregua parcial en la Comunitat Valenciana. Tras varias semanas de ambiente plenamente veraniego, la provincia de Valencia afronta una jornada marcada por la inestabilidad en el interior, donde pueden formarse tormentas localmente fuertes acompañadas de rachas intensas de viento y granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo este domingo en el interior de Valencia entre las 13.00 y las 22.00 horas. La previsión contempla chubascos tormentosos que, de forma puntual, podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Aemet advierte también de la posibilidad de granizo y de fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas.

La situación será muy desigual según la zona. En buena parte del litoral y de las áreas más próximas a la costa dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con sensación de verano y temperaturas elevadas. El cambio llegará sobre todo a partir del mediodía en las comarcas del interior, donde crecerá la nubosidad de evolución y aumentará el riesgo de precipitaciones.

Las tormentas podrán aparecer de forma irregular y localizada, por lo que no afectarán por igual a todos los municipios. Allí donde descarguen con más intensidad, pueden producirse acumulaciones importantes en poco tiempo, acompañadas de aparato eléctrico, viento repentino y granizo. La recomendación es extremar la precaución en desplazamientos por carretera y evitar zonas expuestas durante el paso de las tormentas.

Vuelven las altas temperaturas el lunes

La tregua será breve. El lunes volverá a imponerse el tiempo estable en la Comunitat Valenciana, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas nuevamente altas. En numerosos municipios valencianos, los valores se situarán cerca de los 35 grados.

El martes se mantendrá el ambiente plenamente veraniego, aunque con posibilidad de nuevas tormentas de evolución en el interior del norte de la Comunitat Valenciana durante la tarde. La probabilidad será mayor en zonas del interior de Castellón, como el entorno de Montanejos, donde podrían desarrollarse chubascos acompañados de aparato eléctrico.

El miércoles continuará una situación similar, con intervalos nubosos y opción de tormentas aisladas en el interior del tercio norte. Las temperaturas se mantendrán en general estables, salvo descensos puntuales en áreas interiores y en el litoral central. El viento soplará flojo y tenderá a componente este durante las horas centrales del día.

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Este episodio de inestabilidad será, en principio, un paréntesis antes de la vuelta del calor intenso. La primera semana de julio apunta de nuevo a un ascenso térmico, con valores que podrían aproximarse otra vez a los 40 grados en varios puntos de la Comunitat Valenciana.