Anna Lluch y Joan Romero, primeros ‘Valenciana i Valencià de l’Any’ de Levante-EMV

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

Levante-EMV celebrará este próximo martes, 30 de junio, la primera edición de los Premis Valencià i Valenciana de l’Any, una iniciativa que nace con vocación de permanencia para distinguir cada año a aquellas personas que representan los valores de excelencia, compromiso y servicio a la sociedad valenciana. Impulsados por Levante-EMV con el apoyo de Baleària, Boluda Corporación Marítima, Global Omnium y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), estos galardones pretenden convertirse en un reconocimiento de referencia para poner en valor el capital humano de la Comunitat Valenciana.

En esta primera edición, cuya gala de entrega tendrá lugar en el hotel The Westin València, el Cómite Editorial de Levante-EMV ha acordado conceder las distinciones al geógrafo y catedrático emérito Joan Romero —que no participó en la deliberación— y a la oncóloga y catedrática emérita Anna Lluch. Dos trayectorias ejemplares que, desde ámbitos distintos, han contribuido de forma decisiva al progreso colectivo, al conocimiento y al bienestar de la sociedad valenciana.

Con estos premios, Levante-EMV refuerza una de las misiones que han acompañado al periódico durante más de 150 años: contar la realidad valenciana, acompañar a su sociedad civil y reconocer a quienes, con su trabajo y dedicación, ayudan a construir comunidad. Los Premis Valencià i Valenciana de l’Any nacen precisamente con ese espíritu, el de destacar referentes capaces de inspirar a las nuevas generaciones y proyectar una imagen positiva de una Comunitat Valenciana que cuenta con talento, conocimiento y capacidad para afrontar los desafíos del futuro.

Joan Romero: pensamiento territorial y compromiso cívico

Joan Romero (Albacete, 1953) ha desarrollado gran parte de su trayectoria académica y profesional en la Comunitat Valenciana, donde se ha convertido en una de las voces más autorizadas en materia de geografía humana, gobernanza territorial y análisis político. Catedrático emérito de la Universitat de València, ha dedicado más de cuatro décadas a la docencia, la investigación y la reflexión sobre los retos que afrontan las sociedades contemporáneas.

Joan Romero, en su despacho. / JM LOPEZ

Su contribución trasciende el ámbito universitario. Ha desempeñado responsabilidades públicas de primer nivel, entre ellas la Conselleria de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana y la Secretaría General del PSPV-PSOE. Autor de numerosas publicaciones de referencia sobre geopolítica, democracia y ordenación territorial, su pensamiento ha contribuido a enriquecer el debate público valenciano y español.

En los últimos meses, su figura ha vuelto a situarse en primera línea después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, le confiara la dirección del futuro Plan Director del Área Metropolitana de València, un proyecto concebido para impulsar una visión compartida del desarrollo territorial y de la gobernanza metropolitana. A ello se suma una reciente iniciativa que ha recibido un amplio reconocimiento social: la donación de 30.000 euros a la Universitat de València para financiar tres becas de excelencia destinadas a estudiantes con escasos recursos económicos, con el objetivo de evitar que el talento se pierda por falta de oportunidades.

Miembro también del Comité Editorial de Levante-EMV, Romero representa una forma de entender el conocimiento vinculada al compromiso cívico, la defensa de la educación pública y la construcción de una sociedad más cohesionada. Su trayectoria simboliza la importancia del pensamiento riguroso y de la reflexión serena en un tiempo marcado por la inmediatez y la polarización.

Anna Lluch: ciencia, humanidad y esperanza

La distinción como Valenciana de l’Any recaerá en Anna Lluch (València, 1949), una de las figuras más destacadas de la medicina española y una referencia internacional en la investigación y el tratamiento del cáncer de mama.

Anna Lluch se ha convertido en una eminencia en el campo de la investigación oncológica. / ED

Catedrática emérita de Medicina de la Universitat de València y exjefa del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de València, Lluch ha desarrollado una carrera caracterizada por la combinación de excelencia científica, innovación clínica y cercanía humana. Sus investigaciones han contribuido de forma decisiva al desarrollo de nuevos tratamientos y al avance de la denominada medicina personalizada aplicada al cáncer de mama y de ovario.

Su influencia ha sido determinante en la mejora de las políticas sanitarias relacionadas con esta enfermedad. Participó como asesora experta en el Plan de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama de la Comunitat Valenciana y ha formado parte de distintos órganos consultivos vinculados a la planificación oncológica y al consejo genético para cáncer hereditario.

Más allá de su actividad investigadora, Anna Lluch ha destacado por su defensa de una medicina centrada en las personas, por su trabajo para mejorar la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes y por su firme compromiso con la divulgación científica. Su prestigio le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats, la máxima distinción concedida por las 22 universidades que integran esta institución.

También ha proyectado su experiencia más allá de nuestras fronteras, colaborando en programas de formación y asistencia sanitaria en Mozambique y contribuyendo al desarrollo de estrategias adaptadas a las necesidades de las pacientes con cáncer de mama en contextos con menos recursos.

Un reconocimiento al mejor legado valenciano

Los Premis Valencià i Valenciana de l’Any nacen para reconocer trayectorias que trascienden el éxito individual y se convierten en patrimonio colectivo. Joan Romero y Anna Lluch representan dos maneras complementarias de servir a la sociedad: desde el conocimiento y el pensamiento crítico, en un caso; desde la ciencia, la investigación y el cuidado de las personas, en el otro.

Ambos han contribuido a fortalecer la vida académica, científica, sanitaria y cívica de la Comunitat Valenciana y encarnan valores como la responsabilidad, la generosidad, el esfuerzo y el compromiso con el bien común. En ellos se refleja una idea de futuro basada en el talento, la cooperación y la confianza en las capacidades de la sociedad valenciana.

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Con esta primera edición, Levante-EMV inaugura una cita destinada a consolidarse en el calendario institucional y social de la Comunitat Valenciana, un reconocimiento anual a quienes ayudan a construir una sociedad más preparada, más solidaria y más ambiciosa en sus objetivos colectivos.