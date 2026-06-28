Cámaras, monitoreo de 'tweets' y avisos directos a la población: un proyecto valenciano de predicción y respuesta a las riadas

Hasta un 'tweet' puede servir para la gestión de una emergencia. De ello están convencidos los promotores del proyecto 'Aigualert', un proyecto valenciano que espera alumbrar un nuevo sistema de gestión de las emergencias que implique no solo los datos pluviométricos e hidrológicos sino también otro tipo de tecnologías como cámaras de vídeo, Inteligencia Artifical (IA) e incluso un software de monitoreo de redes sociales para recabar información ciudadana en tiempo real. La iniciativa, financiada por fondos europeos a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE), está en fase de desarrollo por un consorcio de empresas e investigadores y puede suponer un revulsivo en la gestión de emergencias como la dana.

La catástrofe, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, supuso un punto de inflexión al revelar las costuras de las administraciones frente a una inundación colosal. Desde entonces, son varios los proyectos en marcha para mejorar los sistemas de predicción y gestión de fenómenos extremos. 'Aigualert' es uno de ellos. "Es una plataforma operativa que trabaja de forma autónoma y pretende anticipar los eventos hidrológicos extremos y, durante el evento, hacer una monitorización del mismo", explica el director técnico de Medio Ambiente e I+D+i de Vielca, Ignacio Chalud. El equipo que coordina trabaja mano a mano con la administración para que el nuevo sistema sea lo más útil posible.

Cámaras y 'social sensing'

La combinación de 'Aigualert' la combinación de los datos recogidos por diferentes fuentes con la modelización de la cuenca y el uso de redes neuronales e Inteligencia Artifical para mejorar el conocimiento de la misma. Así, el sistema utiliza, por una parte, sensores físicos en el terreno que obtienen datos de caudal, velocidad y otros indicadores. Normalmente se usan estaciones de aforo, como el que hay en el barranco del Poyo a la altura de Ribarroja, y que registró la súbita crecida de aquel 29 de octubre que acabó en devastación en l'Horta Sud. Pero también integra cámaras de vídeo que "son capaces de obtener información a partir de las imágenes". "La imágen de vídeo se extrapola a datos, que son los que sirven para valorar el evento en ese momento", explica Chalud. Se puede conocer el caudal pero también "otras informaciones" valiosas en tiempo real. Los ingenieros analizan ahora cuál es la forma óptima para hacerlo: si enviar a los gestores de la emergencia las imagenes tomadas o "si se procesa in situ en el propio equipo". Lo que deja claro el director técnico es que "no habrá una persona viendo la cámara en directo".

'Aigualert' / Levante-EMV

Se trata de una "tecnología más reproducible y con mayor facilidad de instalación", sostiene Chalud, dado que las estaciones de caudal tradicionales requieren obra civil y cimentaciones. Y además las cámaras permiten conseguir "una densidad de información mucho mayor" que con un sensor. Pero la ferocidad de la riada aquel 29 de octubre, que arrastró también sensores instalados en los barrancos, ha obligado a repensar este tipo de sistemas por su fragilidad. "Debido a la experiencia que ha habido, estamos intentando buscar la ubicación óptima más protegida para estos equipos", explica el experto, aunque admite limitaciones técnicas porque "muchas veces hay interferencias de competencias entre administraciones".

Aún así, las cámaras y sensores no llegan a todas partes y ofrecen una imagen más o menos fiable de un punto concreto. ¿Qué pasa con los puntos ciegos, aquellas zonas donde la administración no tiene ojos? La idea es "suplir esos huecos de información" o complementar los datos existentes con lo que se cuece en las redes sociales. Es lo que la jerga tecnológica denomina 'social sensing'. El sistema rastrea palabaras concretas y publicaciones geolocalizadas para saber en vivo qué se dice en la red y desde dónde. El post de un usuario alertando de un desbordamiento puede ser determinante.

Aún así, los impulsores del proyecto saben que esta información hay que tomarla con cautela. "Siempre surgen las dudas sobre los bulos y hay incredulidad sobre la capacidad del 'social sensing' porque puede dar pie a confusiones o errores", asume Chalud, según el cual el estudio de estos flujos de datos es complementario a los registros objetivos. Además, no basta con un solo post para dar la señalar de alerta: "Lo que se hace es tratar la información de manera agregada" y "se buscan densidades de puntos concretos". "Ahí es cuando empieza a acoger relevancia esa información", reclaca. Cuantos más usuarios apunten a un mismo suceso, más probable es que sea verídico.

Río Magro a su paso por l'Alcudia. / Levante-EMV

Avisos a la población

Otra de las ideas con las que trabaja el equipo es que el sistema sea bidireccional y que el gestor pueda enviar avisos a la población mediante mensajería instantánea o redes sociales. Chalud explica que esto será una segunda parte del proyecto, donde la idea es elaborar una aplicación móvil a través de la cual canalizar todos estos avisos. "Sin embargo, esta fase no ha empezado todavía, no es que esté por definir, porque queremos que el sistema sea bidireccional, perot todavía no está cerrado", reconoce el director técnico, quien recalca en que el asunto de las comunicaciones es "sensible" porque "hay una responsabilidad detrás de quien hace esa comunicación". Habría que ver, también, cómo se conjuga esto con el ya archiconocido sistema nacional de ES Alert. "Nuestro reto es adaptarlo también un poco a las necesidades del gestor de la emergencia, ver qué prefieren o qué les va mejor a ellos", apunta en este sentido,

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La iniciativa está despertando interés, según explica Chalud, pero no hay aún un producto que comercializar. La Generalitat, señala, "está muy interesada" en que salga adelante y hay "otras instituciones que han preguntado en qué consiste". La voluntad del equipo es que sea extrapolable a otros territorios y también escalable, incluso dirigidas a ayuntamientos que quieran tener controlados sus barrancos. "Este tipo de proyectos son prueba y error, la idea es darle una vuelta a lo que hay actualmente e intentar mejorarlo", sostiene.