Un camión de cerdos accidentado hace cinco días provoca un incendio forestal en Forcall

El vehículo de transporte de cerdos que volcó el pasado 23 de junio en la CV-124 de Forcall ha ardido esta tarde en el barranco donde permanecía desde el siniestro. Las llamas, que en un principio afectaban al entorno más próximo, se han extendido finalmente a zona forestal, lo que ha obligado a movilizar medios adicionales.

El accidente inicial

El siniestro se produjo en el kilómetro 5 de la CV-124, cuando el transporte se salió de la vía y cayó por un terraplén de unos 20 metros. El conductor, un hombre de 68 años, quedó atrapado en la cabina y fue excarcelado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló.

El herido sufrió fracturas de cadera y fémur, además de politraumatismos, y fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital General de Castellón. El vehículo transportaba 205 cerdos, de los que murieron numerosos ejemplares.

Imagen del camión que transportaba cerdos accidentado en Forcall. / SIAB

Primeros medios movilizados

Cinco días después del vuelco, el vehículo ha empezado a arder por causas que se investigan. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló ha movilizado inicialmente efectivos de los parques de Baix Maestrat y Els Ports.

Ante el riesgo de propagación, también se ha activado una unidad del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana y un medio aéreo que realizaba una ruta de vigilancia forestal.

Refuerzo del dispositivo

La evolución del fuego ha obligado a ampliar el operativo al afectar a zona forestal. Según la última actualización de los bomberos, el incendio figura ya como #IFForcall y el dispositivo total movilizado asciende a cinco dotaciones de Bombers Dipcas, diez unidades de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana —tres de ellas helitransportadas— y nueve medios aéreos, con cuatro helicópteros y cinco aviones.

De estos medios aéreos, siete corresponden a Emergencias de la Generalitat Valenciana y dos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También se han movilizado una unidad de mando, dos coordinadores forestales y un técnico forestal de Bombers Dipcas.

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Imagen del incendio en Forcall. / Javier Ortí

Por otra parte, se ha informado de un segundo incendio en Forcall, localizado a la salida del municipio en dirección a la Todolella. La carretera entre Forcall y la Mata permanece cortada, por lo que se recomienda evitar la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Medios aéreos y terrestres trabajan en los distintos focos, mientras que el Ayuntamiento mantiene contacto con Emergencias y comunicará cualquier novedad que se produzca.