El legado de las víctimas del metro: la ley y la agencia de seguridad ferroviaria y el protocolo de atención forense

La primera comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006 concluyó que «fue un accidente que no era ni previsible ni evitable». Aunque la resolución parlamentaria se curaba en salud y añadía que el accidente «debe servir para continuar potenciando y desarrollando sistemas de seguridad y nuevas medidas con las que se continúe mejorando y avanzando en la calidad y seguridad del transporte ferroviario».

De ahí que este primer dictamen, aprobado en solitario por la mayoría absolutísima del grupo parlamentario del Partido Popular en las Corts Valencianes aprobara dos encargos al Consell. De una parte, elaborar "un proyecto de ley autonómica que regule, entre otras materias, la gestión y explotación, infraestructura, superestructura, coordinación de modos, material móvil, formación de maquinistas, planes de seguridad, avances tecnológicos y financiación aplicables a las líneas de ferrocarriles competencia de la Generalitat". Y de otra, "crear por ley una agencia de seguridad de todos los modos del transporte, con funciones de vigilancia, control de los sistemas de seguridad, entre otros".

Nunca se crearon. Segun justifico el conseller de Infraestructuras que deberia haberlas puesto en marcha, el alicantino Mario Flores, por falta de presupuesto. La ley de seguridad ferroviaria no pasó de un testimonial titulo en la ley de movilidad valenciana, en vigor desde abril de 2011.

COMUNIDAD/// El presidente de la Comunidad Ximo Puig se reúne con representantes de la asociación de víctimas del accidente del metro y miembros del consejo asesor de la ley de seguridad ferroviaria. Ximo Puig. PGV. reunión asociación de víctimas del accidente del metro avm3j / FERNANDO BUSTAMANTE / LEV_016

Hubo que esperar doce años para que se aprobara la ley de seguridad ferroviaria el 7 de febrero de 2018. Tanto la ley como la agencia de seguridad ferroviarias eran una de las demandas reclamadas por la Asociacion de victimas del metro 3 de julio (Avm3j) desde 2006. Y el 4 de mayo de 2015 fueron asumidas por los seis partidos que pactaron impulsarla y reabrir la comision de investigacion (PSPV, Compromis, Ciudadanos, Podemos, EU y UpyD). La primera consellera de Obras Publicas del Botànic, Maria Jose Salvador, recogió el testigo y creó en octubre de 2015 un comite de expertos que elaboró el anteproyecto de ley para el que también se recogieron propuestas en la comisión de Obras Públicas de las Corts. La comisión de expertos que redactó la ley de seguridad ferroviaria estuvo presidida por la jefa del servicio de seguridad y ordenación del transporte, Pilar Álvarez, e incluyó a Ángel García de la Bandera (entonces gerente de FGV y actualmente en Adif), el profesor de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de València Ricardo Insa; Teresa Font Giménez, Jefa del Servicio de Planificación; Sergio Escrig, especialista en legislación de la conselleria; y Elísabet Guijarro, técnico jurídico del Servicio de Seguridad y Ordenación del Transporte.

La Agencia de seguridad ferroviaria aún tardaría dos años más en arrancar con la elección de los vocales del Consejo Rector designados por las Corts (tres más una persona suplente), que se sumaban a los dos sugeridos por la Generalitat ya designados en 2019.

El 17 de octubre de 2016 la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, Elvira Garrido-Lestache, presentaron la «Guía práctica de actuación forense en supuestos con múltiples víctimas mortales». Otro compromiso que se impulsaba en cumplimiento de «las conclusiones de la comisión de investigación de las Corts sobre el accidente del metro y lo solicitado por las víctimas», según destacó Bravo al presentar el protocolo en la Ciutat de la Justicia.

La guía concreta al detalle cómo deben actuar los médicos forenses y el resto de efectivos policiales, sanitarios o bomberos para atender dos tipologías de siniestros «hasta 12 ó 20 víctimas» o «a partir de 20». Incluye también un protocolo de atención a los familiares de las víctimas, tal como solicitó la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j).

La guía presentada en octubre de2026 es fruto de dos años de trabajo coordinado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia que regula la intervención de los forenses en el proceso de intervención tras un accidente con víctimas múltiples que, según defendió la directora del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Elvira Garrido, al presentarlo «deben intervenir desde el primer momento en todo el proceso de levantamiento de los cadáveres» así como la recogida de indicios y objetos relacionados con las víctimas.

El documento también pretende resolver y evitar situaciones como la que se produjo en el accidente del metro en el que la titular del Juzgado de Instrucción 21 delegó el levantamiento de los cuerpos en los agentes de la Policía Científica, sin que intervinieran los forenses, y «tras recibir las explicaciones pertinentes se fue de tapas con el director del IML», según se desveló en las Corts.