El equipo de Formula Student de la UPV presenta su primer monoplaza híbrido

La escudería de la Universitat Politècnica de València desvela su prototipo revolucionario: FSUPV-14 con tracción eléctrica en el eje delantero y nuevo paquete aerodinámico para competir en Europa

FSUPV Team, el equipo de Formula Student de Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha presentado su nuevo vehículo de competición: el FSUPV-14. Con este nuevo monoplaza el equipo tiene un objetivo claro: llegar a ser el número uno del ranking mundial de su categoría (1st World Ranking).

Para conseguirlo participarán en las competiciones de Formula Student Austria, que se celebrará del 26 al 30 de julio, y Formula Student Spain, que tiene lugar del 1 al 7 de agosto en Montmeló. Formula Student es una competición automovilística universitaria creada a principios de los años 80. Participan universidades de todo el mundo cuyos estudiantes fabrican un monoplaza que compite en diferentes aspectos técnicos y económicos.

El FSUPV-14 marca un hito tecnológico en la historia del equipo al incorporar, por primera vez, un tren de potencia híbrido. Este innovador desarrollo cuenta con un paquete de baterías a medida (battery pack custom) que está alojado en una carcasa (casing) específica. El motor KTM 690 presenta importantes mejoras en sus sistemas de admisión y escape. Eso ha permitido elevar el rendimiento global del vehículo. Las innovaciones se extienden a todas las áreas del vehículo para maximizar su eficacia en pista.

El monoplaza estrena un paquete aerodinámico completamente nuevo, diseñado desde cero para adaptarse a los últimos cambios en el reglamento técnico de la competición. Todo ello realizado íntegramente por el equipo formado por 50 estudiantes de diferentes grados de la UPV. “Hemos conseguido bajar 10 kg al prototipo del año anterior, eso unido a las modificaciones del motor refuerza nuestra motivación para conseguir ascender al puesto número uno del ranking mundial”, explica Dani Castiella, el director técnico del FSUPV team.

El aval de una temporada de récords

El equipo afronta esta nueva campaña respaldado por los resultados de la temporada anterior: victoria absoluta en Formula Student Austria, segundo puesto en Formula Student Spain y la segunda victoria consecutiva en FSAE Michigan. Durante aquel ciclo, el trabajo en pista permitió establecer récords históricos para la escudería valenciana, con marcas de 3,856 segundos en la prueba de aceleración y 4,856 segundos en el Skidpad.

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El equipo forma parte de Generación Espontánea, el programa pionero de la Universitat Politècnica de València que nació en el año 2014. Es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes que fomenta el “aprender haciendo” y potencia las competencias transversales.