Generación Espontánea, un método único de aprendizaje con sello UPV

Si desde la infancia desmontabas los entresijos de aquello que caía en tus manos para ver qué mecanismo tenía en su interior. Si tu sueño es formar parte del equipo que lleve un cohete universitario al espacio. Si te gusta más diseñar un robot o una mano protésica que cambia la vida de las personas. Si estás en bucle con los coches del futuro, te apasiona la F1, eres más de vehículos o ya sabes qué es Hyperloop. Si lo tuyo son los videojuegos o te apasiona la fotónica. O si prefieres el activismo social y la divulgación cultural de grupos minorizados socialmente. No lo dudes. Generación Espontánea es tu lugar y te espera en la Universitat Politècnica de València.

Generación Espontánea es el programa pionero de la Universitat Politècnica de València que nació en el año 2014. Es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes que fomenta el "aprender haciendo" y potencia las competencias transversales. También destaca la figura mentoría-estudiante. Apoya la participación de los equipos en competiciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional. Ha convertido a la UPV en un referente universitario en el ámbito español.

Éxitos

Los resultados avalan el éxito del trabajo en equipo y, para muestra, un botón. Faraday Rocketry UPV ha batido el récord nacional en lanzamiento de un cohete amateur al alcanzar los 10,843 km de altura. UPV Ecomarathon ha logrado el tercer puesto en la Challenge EcoGreen Energy, celebrada en Francia. Formula Student UPV ha sido campeón en la Formula Student Michigan (EEUU) y Gromep UPV ha conseguido el premio a la Innovación en Eurobot 2026 celebrado en Francia. Estos son solo algunos ejemplos de los éxitos conseguidos en competiciones universitarias este curso, pero hay otros muchos avances cuyos resultados no se miden en pódiums ni medallas.

El programa "Generación Espontánea" de la UPV convierte la teoría aprendida en clase en proyectos con impacto real. / UPV

A día de hoy hay un total de 65 equipos que reúnen a algo más de 3.000 estudiantes. Tienen un objetivo común: poner en práctica lo aprendido en clase y transformar la teoría en la mejor forma de hacer realidad los sueños. Detrás hay muchas horas de trabajo en equipo, de grupos multidisciplinares, de desvelos compartidos por un objetivo común. Lo mismo preparan una grabación, que una obra de teatro, que superan un reto cotidiano o se remangan para cambiar ruedas, apretar tornillos, retransmitir el lanzamiento de un cohete amateur y conseguir el récord al tercer intento.

Porque el distintivo de Generación Espontánea es saber transformar un fracaso en oportunidad, una caída en tocar fondo para coger impulso y la perseverancia es su marca de identidad.

En primera persona

Manuel Gámez fue, durante dos años, el coordinador del equipo Debate UPV. Practicó la oratoria, aprendió a hablar en público, así como a convencer a la audiencia. Para él, Generación Espontánea es una “oportunidad única para que los estudiantes compaginen su formación académica con el mundo real”. Actualmente trabaja en IBM y valora las habilidades que le aportó la experiencia en este grupo.

El equipo Plutón UPV pretende diseñar y lanzar al espacio un nanosatélite. / Vicente Lara

Ayman Berrerhdoche, cofundador y líder de Proluo, también piensa que este programa es “el mejor puente para crear un proyecto real, que soluciona un problema real, y tiene impactos reales. Y, desde luego, se aprende un montón”. Está haciendo prácticas en un estudio de ingeniería y arquitectura en los Países Bajos antes de comenzar el Máster en Arquitectura.

Ivan Prats Escuriola estudia el Grado de Informática en el campus de Alcoy y pertenece al grupo Gromep con el que ha viajado y conseguido premios. Gracias a Generación Espontánea ha vivido “momentos que recordaré siempre”. Le ha permitido mucho más que participar en un proyecto universitario. "He podido afrontar problemas reales y, sobre todo, aplicar en práctica todo lo que estudiamos en clase. Ha sido una experiencia muy enriquecedora”, concluye.

Monoplaza del equipo Formula Student UPV, vencedor del Formula SAE Michigan. / UPV

Paula García conoció Generación Espontánea cuando realizó el Praktikum, un campus de verano que organiza la UPV para los expedientes brillantes de Bachillerato, y lo tuvo claro: “cuando entré en la UPV lo primero que hice fue ir a la Casa del Alumno”, donde se encuentra la oficina de información del programa. Pertenece a Poliwood, equipo en el que ha aprendido a “locutar, he realizado cortometrajes, he hecho amigos que compartían las mismas aficiones que yo…todas las semanas estoy haciendo actividades. Generación Espontánea ha cambiado mi vida universitaria por completo”.

Así es Generación Espontánea, el programa que desarrolla el potencial del estudiantado de la UPV, fomenta el espíritu de equipo y empuja a implicarse al máximo en un proyecto o una idea con el objetivo de alcanzar un aprendizaje único.