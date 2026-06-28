La hoja de ruta tras el acto Rufián-Oltra: primero pactar en Compromís, después mirar a la izquierda

No es fácil que ocurra, pero en Compromís y sus distintas sensibilidades hay acuerdo. En una coalición con tres partidos distintos y varias almas, sectores críticos y afinidades en cada uno de ellos, acostumbrada a sortear la ruptura como quien camina sobre un acantilado sin miedo a mirar abajo, el pacto es una práctica de orfebrería que encara en los próximos días, semanas o meses (ahí hay divergencia) una nueva tarea: cómo afrontar el nuevo ciclo electoral que se avecina; un camino que, sin embargo, se empeza a andar con un consenso de base: no habrá ningún tipo de acuerdo fuera de Compromís hasta que haya acuerdo en Compromís.

La frase, que bien podría sonar a trabalenguas para mejorar la dicción o a afirmación de perogrullo, es el mínimo común denominador sobre el que se aglutinan las tres formaciones que componen la coalición: Més, Iniciativa y Verds. Es el blindaje de cara a las marejadas internas que se avecinan en cuanto las negociaciones, que ya se han comenzado a dar internamente, atraviesen terrenos pantanosos, algo que ya han notado en la candidatura de Mónica Oltra para la alcaldía de València y el acto con Gabriel Rufián del pasado viernes.

La interpretación del evento con el dirigente de Esquerra Republicana varía según a quién se le pregunte, pero no hay daños y todo está encaminado a que el próximo 4 de julio se proclame a Oltra como candidata de la formación valencianista al Cap i Casal cerrando un capítulo que ha generado más tensiones de las previstas desde que la exvicepresidenta verbalizara su regreso el 28 de marzo. Otra cosa es qué ocurrirá a partir de la asamblea de la próxima semana y cómo se armarán las distintas papeletas en las que tenga presencia Compromís.

La gran cuestión es si habrá algún tipo de confluencia con el resto de formaciones de izquierdas y hasta qué punto. Oltra ha manifestado su deseo de que así sea en su lista en València e incluso se aventuró a decir que estaba "casi, casi" cerrado en el caso autonómico, aunque distintas fuentes de la coalición niegan ese punto. De hecho, sitúan el momento en un punto más embrionario, con debate todavía dentro del propio seno de Compromís. Ese debe ser el primer paso y para el que hay acuerdo interno.

Evitar las "lentejas"

Así, el punto de partida es que no habrá negociaciones oficiales de Compromís con Esquerra Unida, Podem, Sumar o ERPV (principales candidatos a integrarse en una candidatura con los valencianistas bien a las Corts o bien a ayuntamientos) hasta que la propia coalición tenga fumata blanca con una postura unitaria al respecto. Y esta aún parece distante, por lo expresado por distintas fuentes de las distintas formaciones que componen Compromís que no ven con el mismo nivel de receptividad las alianzas con otros actores.

Monica Oltra y Gabriel Rufian celebran un mitin en el Parc de Capçalera de València. / Germán Caballero

De hecho, aunque hay acuerdo en que debe haber acuerdo antes de buscar otros acuerdos (ojo al rizo verbal), hay voces internas que alertan que las futuras negociaciones con el resto de posibles aliados no sean "lentejas", ya se sabe: presentar una oferta que sea o la tomas, o la dejas. O lo que es lo mismo, llegar al momento de acordar con el resto de formaciones de la izquierda con unos lugares de representación ya fijados e inamovibles en las papeletas para que se puedan integrar, lo que supondría casi un escollo insalvable.

Esta circunstancia además podría chocar directamente con otro de los puntos delicados que son marca identitaria de la coalición: las primarias. La idea compartida es no repetir la misma fórmula que se hizo en las Corts donde hubo votación para determinar el orden de la papeleta. No obstante, la clave (y lo complicado) es encontrar una alternativa que contente a todos y ahí no son pocos los debates abiertos: desde elegir solo a los cabeza de cartel por circunscripciones hasta limitar que todas puedan estar ejercidas por el mismo partido o cómo encajar la participación entre militantes (el que paga cuota) o simpatizantes.

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A ello se añade además un elemento que se encuentra totalmente fuera de control de los valencianistas: cuándo serán las distintas elecciones y, sobre todo, con qué otros comicios coincidirán. "No es lo mismo si las autonómicas van con las generales o con las municipales", expresan fuentes de la coalición que llaman a ese análisis antes de dar más pasos lo que evidencia que hasta el cuándo (si podrá haber algo antes de verano o ya habrá avances en septiembre) es motivo de divergencia interna, otra más, mientras las distintas formaciones del espacio de la izquierda esperan la fumata blanca elevarse sobre los tejados de la Plaza del Pilar. Solo entonces, llegará su turno para negociar.