Joan Calabuig, comisionado del corredor mediterráneo: "Es difícil una fecha por la complejidad, pero la línea hasta Barcelona estará en uso el primer trimestre de 2028"

La oficina en València del corredor mediterráneo está rodeada de obras: parece un símbolo de un proyecto que Joan Calabuig defiende como un cambio de paradigma en España. Lleva poco más de dos meses como comisionado del corredor tras su paso por la presidencia del Puerto de València. Intenta restar importancia a las fechas de apertura por la complejidad del proyecto, así que prefiere no pillarse los dedos y afirma que la nueva conexión de la Comunitat Valenciana con Barcelona puede que no esté en uso hasta los primeros meses de 2028. La comunicación en velocidad alta entre Alicante, València y Castelló llegaría unos meses antes (verano de 2027), aunque no descarta una demora de unos meses.

Hablemos de fechas. ¿Cuándo los usuarios podrán hacer uso del corredor?

Lo primero que quiero aclarar es que este es un proyecto mucho más complejo que el simple hecho de ir a Barcelona en el tiempo que se va a Madrid. Creemos que la parte principal de las obras estará concluida a finales de 2027. Así, los ciudadanos podremos como máximo en el primer trimestre de 2028 empezar a utilizar esta línea hasta Barcelona.

Supone un retraso con respecto a lo que se hablaba hace unos meses de 2027 como fecha de uso. ¿Por qué?

Estamos hablando de una infraestructura de una complejidad tremenda. En una obra así es muy difícil fijar una fecha definitiva porque surgen dificultades no previstas, como retrasos en la producción de software de alguna empresa instaladora. Debemos decir las cosas con transparencia: es difícil saber las fechas finales. Mantenemos 2027 para finalizar las obras con Barcelona. Después hay que comprobar sistemas de seguridad y certificar a los maquinistas.

Joan Calabuig, durante la entrevista. / Miguel Ángel Montesinos

¿La conexión de las tres capitales valencianas por la línea del corredor sería también en esa fecha?

Esperamos ver esa conexión acabada hacia el verano de 2027. No descarto que pueda alargarse algo más, hacia el final del año, debido a cambios importantes en tramos como el de Xàtiva-l’Encina. Nuestra esperanza es que a lo largo del año que viene veamos grandes transformaciones tangibles para la población. En 2027 veremos cosas.

¿Cuánto durará el trayecto entre Valencia y Alicante?

Estará en torno a la hora. Es un trayecto que ha despertado mucho interés no solo en Renfe, sino en compañías como Iryo y Ouigo. Va a cambiar el panorama ferroviario de la Comunitat Valenciana.

¿Ha ido a Barcelona los últimos meses?

Sí. A Tarragona y Barcelona.

¿Y cómo fue la experiencia de viaje?

Buena, pero sé que para mucha gente no suele ser la mejor.

¿Entiende las quejas y el mal sabor de boca que produce durante años el desplazamiento en tren entre la Comunitat Valenciana y Barcelona?

Por supuesto. Es una preocupación y una reivindicación de hace mucho tiempo. Ignacio Villalonga ya planteaba esa conexión con Europa en 1917, como recordaba Josep Vicent Boira [el anterior comisionado]. Quiero remarcar que ahora mismo se está haciendo el mayor esfuerzo de la historia en este tema. En 2004, el corredor no se contemplaba en Europa porque el gobierno de España entonces apostaba solo por dos corredores y ninguno era el eje mediterráneo. Se perdieron diez años para incluirlo en la planificación europea.

El corredor mediterráneo ofrece un cambio de paradigma histórico: por primera vez, un gran proyecto no responde a la lógica del centralismo

¿No es políticamente indecente el trato ferroviario de las principales ciudades mediterráneas mientras todas ellas están unidas por alta velocidad con Madrid?

Históricamente, la red española ha sido absolutamente radial y centralizada en Madrid. Desde su nacimiento. El corredor mediterráneo ofrece un cambio de paradigma histórico: por primera vez, un corredor que no responde a la lógica del centralismo.

¿Habrá paradas de velocidad alta en ciudades intermedias como Sagunt y Xàtiva?

Sin duda. Tendrán paradas de la línea de alta velocidad regional, no sé con qué frecuencia, pero tendrá un gran impacto en esas comarcas.

¿Qué consecuencias puede tener el corredor en cuanto a crecimiento de población y empleo?

La Comisión Europea señala que el corredor aportará alrededor de 100.000 empleos nuevos en la parte española por las conexiones con puertos y zonas logísticas y aumento de la competitividad. Supondrá un atractivo enorme para las empresas. Hay muchas decisiones empresariales que siguen con interés el corredor. Ford, por ejemplo, está esperando la conexión en ancho europeo entre Castelló y Tarragona.

Los grupos privados tendrán la posibilidad de operar la línea desde el primer momento

¿Cuánto habrá costado el corredor al finalizar?

No puedo dar una cifra total, pero en los últimos años se han invertido más de 8.000 millones de euros. Es una de las mayores inversiones, si no la mayor, de la historia ferroviaria de España, también con fondos europeos.

¿Tienen los trenes y tienen suficientes?

Sí. El ministro ha trabajado intensamente en esto: ha visitado diversos países. Tenemos además a Stadler trabajando al máximo y habrá trenes de distinto tipo. Además de Renfe, Iryo y Ouigo están mirando con qué material operar.

¿La idea es que toda la línea empiece desde el primer día con varios operadores?

Dependerá de ellos. La posibilidad la tendrán desde el principio. En la línea Alicante-València-Castelló no hay liberalización necesaria, pueden operar cuando quieran.

No hay instrumentalización política: se acabará cuando se acabe, con eficacia y seguridad

¿No se plantearon acelerar todo el proyecto como gran hito ante el ciclo electoral que viene?

Soy persona de trayectoria política y ya me gustarían esos hitos, pero no hay instrumentalización política: se acabará cuando se acabe, con eficacia y seguridad.

¿Qué cambios supondrá el corredor en un eje hoy muy transitado por camiones?

Tendrá un impacto enorme en la descarbonización. Calculamos que cada tren equivale a unos 30 o 35 camiones. El objetivo es llegar al 10 % de transporte de mercancías por ferrocarril en 2030 (ahora estamos en el 4 %). Es un salto histórico, aunque el transporte por carretera seguirá teniendo un papel importante en Europa. Eso es una realidad.

¿Y está todo preparado para la conexión del Puerto de València con el corredor?

Sí. Lo principal es la puesta en marcha definitiva de la terminal de la Font de Sant Lluís este mismo año. También esperamos que a final de año esté el baipás de Almussafes para que Ford tenga vía directa al puerto. Esto reducirá en más de un 70 % el paso de mercancías por los pueblos en la vía actual de cercanías, muy conflictiva, mejorando la calidad de vida y reduciendo retrasos.

Las incidencias en Cercanías tengo la seguridad de que se van reducir en los próximos meses, mientras finalizan las obras

¿Mejorará entonces el servicio de Cercanías con el corredor?

Están vinculados. Actualmente casi todo el corredor está en obras y eso genera incidencias. Conforme el corredor avance y se retiren las obras, los problemas disminuirán. Además, el ministerio está haciendo un esfuerzo para renovar el material rodante, que no se había renovado en 30 años.

De momento se ve poco, las incidencias son frecuentes.

Lo sé. Las incidencias siguen siendo muy comunes en Cercanías, pero tengo la seguridad de que se van a reducir progresivamente en los próximos meses.

Se han modificado proyectos tras la dana porque necesitamos un corredor resiliente con alternativas ante fenómenos climáticos cada vez más graves

¿Cómo ha afectado la dana al corredor? ¿Se han alterado proyectos?

Sí, se han modificado proyectos en zonas afectadas para reforzar puentes y proteger las vías. Necesitamos un corredor resiliente con alternativas ante fenómenos climáticos cada vez más graves.

¿Es realmente un corredor europeo o solo español?

Es un gran proyecto europeo coordinado por una autoridad europea. Estamos unificando anchos de vía, sistemas de seguridad y normativas (800 diferentes). Un corredor como este siempre va a necesitar actuaciones: no van a acabar en la próxima década. La puerta de Europa se va desplazando hacia el sur.

¿Es un corredor también militar?

No es un corredor militar, pero ahora se valora el criterio de uso dual (civil y militar) para mejorar las capacidades de defensa de Europa, algo que antes no se consideraba tanto.

El túnel pasante de València es imprescindible y se hará, pero no es un compromiso para hoy ni para pasado mañana

En València, ¿qué va a pasar con el túnel pasante? ¿Se va a hacer?

El canal de acceso ya está avanzando con una inversión enorme de 600 millones de euros. Estará preparado para la estación central y para seguir a través d el túnel pasante, que es imprescindible y se hará . El ministro ya señaló que la salida sería aproximadamente por Albuixech. Es una obra compleja, no para hoy ni pasado mañana, pero el compromiso está ahí. Se están estudiando todas las opciones. A medio plazo es necesario, porque el túnel del Cabanyal se antoja muy escaso para el crecimiento del corredor.

¿Tienen claro qué bocado le van a dar a la huerta para ese proyecto?

La salida por Albuixech trata de evitar más afección a la huerta. Necesitará una declaración de impacto ambiental, pero hay plena consciencia de alejarlo lo máximo posible de la huerta.

Hay retrasos, pero lo importante del túnel pasante es que está en las carpetas de arriba en el ministerio

¿Por qué hay retrasos en los estudios informativos y diseños del túnel pasante y la estación central (esta ya va por el sexto)? ¿Qué dificultades existen?

La principal es que la transformación de València y su área metropolitana es muy acelerada. Las previsiones de población se han quedado cortas y el ministerio está estudiando cómo redimensionar el proyecto para que no nazca obsoleto el día de la inauguración. Lo importante es que está en las carpetas de arriba en el ministerio.

¿Es posible que se redimensione entonces el túnel pasante?

Es posible. Se están viendo todas las posibilidades. Pero espero que no suponga más retrasos. En todo caso, no es obra de esta década.

Joan Calabuig. / Miguel Ángel Montesinos

¿Cuándo se prevé acabar la adaptación al ancho mixto del tramo Castelló-Tarragona, un tramo que iba a estar en 2014?

Ese tramo se adaptará totalmente al ancho estándar europeo. En la primavera del año que viene la línea se cortará por completo durante cinco meses para eliminar la vía de ancho ibérico y los usuarios solo podrán ir en autobús durante ese tiempo. Las mercancías podrán desviarse por la conexión con Teruel y Zaragoza, que esperamos terminar antes.

¿Y cuál será la velocidad máxima en la línea entre València y Castelló?

Se quedará en 160 km/h debido a cómo se diseñó el ancho mixto. Hasta que no esté la doble plataforma, no se podrá aumentar esa velocidad.

Parece que siempre quedan cosas por hacer.

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Sí, como les decía, pero me gustaría destacar que estamos ya en tiempo de realidades concretas. Después del verano veremos hitos como la conexión de Ford o la terminal de la Font de Sant Lluís. Va a ser una continuación de hechos reales, no previsiones.