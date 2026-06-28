El mapa de la pobreza en la Comunitat Valenciana: estas son las comarcas con más población en riesgo de exclusión

El riesgo de pobreza y la vulnerabilidad económica de las familias no afecta por igual a todas las comarcas de la Comunitat Valenciana. Las dificultades de acceso a una vivienda digna, así como a servicios (climatización e internet en el domicilio) y bienes básicos como comer pescado o carne cada dos días, o vivir con ingresos inferiores al 60% de la media nacional son indicadores que marcan que se está en riego de exclusión social. Los datos de los Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel comarcal al cierre de 2025, los últimos publicados por el Institut Valencià d’Estadística en el Portal Estadístico de la Generalitat, muestran una fuerte brecha comarcal en la tasa Arope, el indicador europeo que mide la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. A diferencia de otros, el Arope no mide solo los ingresos económicos, sino también las condiciones de vida y el acceso al empleo.

La media autonómica se sitúa en el 25,8 % de la población valenciana en riesgo de pobreza, pero las diferencias territoriales son muy acusadas. El Baix Segura encabeza el mapa de la pobreza y la exclusión social, con un 36,3 % de su población en riesgo. Está 10,5 puntos sobre la media. Le siguen la Marina Alta, con un 33,7%, y la Marina Baixa, con un 32,3%. En estas tres comarcas, más de tres de cada diez vecinos se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

Más riesgo, en el sur de la Comunitat

La concentración del riesgo de pobreza es especialmente visible en la provincia de Alicante. Cinco de las seis comarcas con mayor tasa Arope pertenecen a este ámbito provincial: el Baix Segura, la Marina Alta, la Marina Baixa, l'Alacantí (29,6%) y el Baix Vinalopó (29,5%). A ellas se suma el Baix Maestrat (27,8%), en Castellón, que también se sitúa claramente por encima de la media autonómica.

En total, son ocho comarcas superan el promedio valenciano de riesgo de pobreza o exclusión social: las seis citadas anteriormente más el Vinalopó Mitjà (26,8%) y la Safor con un 26,3 % de la población en riesgo de exclusión. Todas ellas rebasan el 25,8 % autonómico y dibujan un mapa en el que el sur valenciano y varias áreas litorales aparecen como los territorios con mayor riesgo de empobrecimiento.

Riesgo de pobreza por comarcas / Levante-EMV

Por debajo de la media

A continuación de la Safor, pero ya por debajo de la media autonómica se situaría la Costera con el 24,7 % y el Rincón de Ademuz con el 23,7 %. Por encima del 23 por ciento de la población en riesgo de pobreza estarían también la Ribera Alta (23,1), el Camp de Túria (23,3) y l’Alt Vinalopó (23,7).

El contraste con las comarcas con menor incidencia del indicador de pobreza evidencia la magnitud de la desigualdad territorial. Els Ports registra la tasa Arope de pobreza más baja, con un 19,2 %; por delante del Alt Millars, con un 19,5 %; y la Vall d’Albaida, con un 19,9%, que sería la comarca de la provincia de Valencia mejor situada. Así, la distancia entre Baix Segura y Els Ports alcanza los 17,1 puntos, una diferencia que muestra hasta qué punto el riesgo de pobreza o exclusión depende también del lugar de residencia.

El área metropolitana de València presenta una situación menos grave en cuanto a estos indicadores de pobreza, aunque mantiene bolsas relevantes de vulnerabilidad. El Cap i Casal se sitúa en una tasa Arope del 23,8 %, l’Horta Sud en el 21,4% y l’Horta Nord en el 21,3%, todas por debajo de la media autonómica comarcal. Sin embargo, otros indicadores revelan tensiones sociales importantes: l’Horta Sud aparece entre las comarcas con mayor carencia material severa y carencia material y social severa.

A continuación, en una situación similar a l’Horta, están la Hoya de Buñol con un 21,4 % y la Ribera Baixa con un 22,2%, l’Alcoià con el mismo porcentaje. Por encima del 22 y por debajo del 23 % también están Utiel-Requena (22,4 %), Los Serranos (22,4%), la Canal de Navarrés (22,6%), El Camp de Morvedre (22,6%) y el Valle de Ayora-Cofrentes (22,8).

Carencia de material

La tasa AROPE no mide solo pobreza monetaria. También incorpora situaciones de exclusión vinculadas a la carencia material o social y a la baja intensidad laboral en los hogares. Por eso, el dato permite aproximarse mejor a las dificultades reales de las familias para afrontar gastos básicos, mantener unas condiciones de vida dignas o responder al encarecimiento de productos esenciales.

Los indicadores generales de la Comunitat Valenciana refuerzan esta lectura social. La tasa AROPE se mantiene en torno a una de cada cuatro personas y el impacto es más intenso entre la infancia. Los menores de 16 años presentan una tasa del 34,5 %, muy por encima del conjunto de la población, lo que evidencia que las dificultades económicas golpean con especial dureza a los hogares con hijos.

Los datos también muestran diferencias por sexo. La tasa es inferior entre los hombres que entre las mujeres, lo que confirma una mayor exposición femenina a la vulnerabilidad económica. Esta brecha, unida a la mayor incidencia entre menores, apunta a una realidad social en la que los hogares con niños, las familias con menos ingresos y determinados territorios soportan con más fuerza el aumento del coste de la vida.

Los datos de carencia material completan el diagnóstico. El 16,5% de la población valenciana vive en hogares con carencia material, aunque este indicador baja 4,3 puntos respecto al año anterior. La carencia material severa se sitúa en el 6,6% y la carencia material y social severa en el 6,8%. Estos porcentajes muestran que, más allá de la renta, miles de familias continúan teniendo dificultades para asumir gastos básicos o mantener unas condiciones de vida dignas.

Las comarcas valencianas con más riesgo de exclusión social. / Levante-EMV

La fotografía comarcal de 2025 deja así una conclusión clara: la pobreza y la exclusión social no se distribuyen de manera uniforme en la Comunitat Valenciana. Mientras algunas comarcas se mantienen por debajo del 20 %, otras superan ampliamente el 30 %. La diferencia entre unas y otras no solo refleja niveles distintos de renta, sino también desigualdades estructurales que condicionan la capacidad de miles de familias para llegar a final de mes.

El Baix Segura: el caso más extremo

El caso de Baix Segura es el más extremo. Además de liderar la tasa AROPE, con un 36,3%, también presenta la tasa de riesgo de pobreza más alta, con un 31,5%, y la renta media por unidad de consumo más baja de toda la Comunitat Valenciana, con 15.809 euros. La combinación de menor renta y mayor vulnerabilidad convierte a esta comarca en el principal foco de precariedad económica del mapa autonómico.

La Marina Alta y la Marina Baixa también reflejan esa fragilidad. La Marina Alta alcanza un 33,7% de población en riesgo de pobreza o exclusión y una renta media de 16.591 euros, mientras que la Marina Baixa se sitúa en el 32,3% y una renta de 17.135 euros. Son cifras que contrastan con comarcas como l’Horta Nord, que pese a registrar una tasa Arope del 21,3%, cuenta con la renta media por unidad de consumo más alta, 23.741 euros.