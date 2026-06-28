'Merchandising' en las primarias socialistas de Sueca como en Estados Unidos

Las primarias para la candidatura socialista a la alcaldía de Sueca han arrancado como en Estados Unidos. Benja Mompó, hasta hace un mes secretario general de Joves Socialistes del País València, ha lanzado su candidatura con reparto de camisetas y un acto esta mañana a las 10.30 horas en el Parc de l'Estació de Sueca. En las camisetas se puede leer el nombre de Benja Mompó en grande y el lema 'Sueca 2027'. Mompó tiene 31 años y es el portavoz vivienda del PSPV en las Corts.