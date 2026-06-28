Morant anticipa que Sánchez visitará "muy pronto" Valencia
La ministra y líder del PSPV defiende la presencia del presidente del Gobierno en la zona dana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Valencia "muy pronto". Así lo ha señalado la ministra y líder del Pspv, Diana Morant, durante su asistencia a un acto en memoria de las víctimas de la dana celebrado este domingo en Silla.
La socialista ha recriminado la ausencia en él de representantes del Consell del PP, y preguntada sobre la presencia de Sánchez, que tampoco se ha prodigado demasiado por la C. Valenciana desde la tragedia y menos por la zona cero, ha defendido que esta ha estado "al lado" de las víctimas y afectados en este tiempo, en el que también ha estado "representado" por los ministros y altos cargos del ejecutivo que han visitado Valencia.
Así, ha remarcado que "estuvo en Paiporta" y en Riba roja, visitando una empresa afectada, donde ha dicho que fue "magnificamente recibido". También ha señalado Morant que Sánchez fue "el primero" en reunirse con alcaldes y con las víctimas de la dana, en una reunión en la Delegación del Gobierno en mayo de 2025.
En ese sentido, ha avanzado que el presidente del Gobierno volverá "muy pronto" con un "balance" y con "mejoras" para la zona dana. Morant ha añadido que Sánchez estará "al lado de las victimas" en esa próxima visita y ha reivindicado la gestion del Gobierno con las ayudas a los afectados por la riada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
- Una treintena de bomberos valencianos se quedan sin volar a Venezuela a 'rescatar vidas' después de estar preparados
- La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
- El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales
- La Conselleria de Educación empieza a descontar del sueldo los días de huelga: lo hará en tres tramos