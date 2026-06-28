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Morant anticipa que Sánchez visitará "muy pronto" Valencia

La ministra y líder del PSPV defiende la presencia del presidente del Gobierno en la zona dana

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant / Miguel Ángel Montesinos

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Silla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Valencia "muy pronto". Así lo ha señalado la ministra y líder del Pspv, Diana Morant, durante su asistencia a un acto en memoria de las víctimas de la dana celebrado este domingo en Silla.

La socialista ha recriminado la ausencia en él de representantes del Consell del PP, y preguntada sobre la presencia de Sánchez, que tampoco se ha prodigado demasiado por la C. Valenciana desde la tragedia y menos por la zona cero, ha defendido que esta ha estado "al lado" de las víctimas y afectados en este tiempo, en el que también ha estado "representado" por los ministros y altos cargos del ejecutivo que han visitado Valencia.

Así, ha remarcado que "estuvo en Paiporta" y en Riba roja, visitando una empresa afectada, donde ha dicho que fue "magnificamente recibido". También ha señalado Morant que Sánchez fue "el primero" en reunirse con alcaldes y con las víctimas de la dana, en una reunión en la Delegación del Gobierno en mayo de 2025.

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En ese sentido, ha avanzado que el presidente del Gobierno volverá "muy pronto" con un "balance" y con "mejoras" para la zona dana. Morant ha añadido que Sánchez estará "al lado de las victimas" en esa próxima visita y ha reivindicado la gestion del Gobierno con las ayudas a los afectados por la riada.

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