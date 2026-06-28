Morant mantiene al PSPV al lado de Sánchez: "No podemos rendirnos"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha formalizado este sábado ante el Comité Federal del PSOE que se presentará a las primarias para ser la candidata socialista a la Generalitat en las elecciones de 2027, un proceso que se prevé como un mero trámite pero que la dirección autonómica quiere acelerar al máximo para contraponer su figura, la de una líder territorial "fuerte" y "legitimada" por las bases, con la del president Juanfran Pérez Llorca, a quien el PP sigue sin confirmar como aspirante en esa batalla de Valencia que tendrá lugar dentro de menos de un año.

El Comité Federal ha aprobado el nuevo reglamento de primarias, que por primera vez ofrecerá tres ventanas a las distintas federaciones del partido, que podrán aplicar de forma flexible según sus intereses: julio, septiembre y noviembre. Y Morant, como ha venido informando Levante-EMV, tiene también claras las fechas y que cuanto antes, mejor. Así, el PSPV se va a apuntar a esa primera ronda de procesos internos, en julio, una hoja de ruta que deberá aprobar una Ejecutiva autonómica que se celebrará en los próximos días. Se prevé un camino plácido para Morant, que no se espera que tenga rivales más allá de la posible aparición de algún 'outsider', que nunca se puede descartar.

A partir de ahí, con la líder ya ungida, la idea general que manejan los socialistas valencianos es continuar con las primarias 'en cascada', celebrando las de los grandes municipios a la vuelta del verano y el resto, en noviembre. En cualquier caso, todo ese calendario está todavía pendiente de confirmar y puede tener excepciones. Sobre el papel, todos aquellos dirigentes que estén gobernando actualmente quedan exentos de este carrusel y tienen carta blanca para repetir, aunque aquí tampoco se descartan salvedades.

Especialmente en municipios como Quart, donde pese a estar en el poder hay enfrentamiento entre la actual alcaldesa Cristina Mora y su antecesora, Carmen Martínez, ahora diputada en el Congreso. El incremento de las afiliaciones, que se han disparado hasta multiplicar por cuatro el censo, evidencia esos movimientos. Sueca es otro punto caliente. No está gobernado por el PSPV, pero Benja Mompó, diputado en Corts, ultima su paso adelante como alternativa a Joan Carles Vázquez, respaldado por la provincial.

Candidata "legitimada" frente a un PPCV "en crisis"

En cualquier caso, Morant quiere llegar a esas pantallas ya como candidata oficial al Palau en 2027 y escogida por la militancia. En el equipo de la secretaria general destacan ambos aspectos, tanto la proclamación como la forma de conseguirla. Según explican desde la dirección autonómica, es una "clara diferencia" con la situación que atraviesa el PPCV, donde el escenario es justo el opuesto: no hay candidato confirmado por la cúpula nacional y tampoco está claro si Feijóo dará voz a las bases o señalará a la persona elegida.

"Hay un PSPV preparado frente a un PPCV en crisis interna", señalan fuentes cercanas a Morant, que defienden que de este proceso va a surgir una líder "fortalecida" con el respaldo de todo el partido, en Madrid y en la C. Valenciana, frente a un PP valenciano "lleno de dudas ante un Feijóo que no menciona a Pérez Llorca" y en el que proliferan las "fotos por separado". Y, añaden, Morant contará "con la legitimidad que no tienen otros", en alusión al president y líder interino de los populares valencianos.

Fidelidad a Sánchez en sus horas más bajas

La reunión del máximo órgano del partido ha servido, de nuevo, para que Morant proclame la lealtad del PSPV a Sánchez tanto en privado como en público, pese al momento crítico que atraviesa e presidente por los escándalos judiciales que cercan al Gobierno y al PSOE. La cúpula valenciana ha acudido en bloque a Ferraz, donde además tiene mando en plaza con Rebeca Torró, actual secretaria de Organización, y Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, sentadas junto a Sánchez y María Jesús Montero, la número dos, en la mesa presidencial.

Morant se ha mantenido al lado de Sánchez pese a todo, y ya antes del inicio del comité ha avanzado que "por supuesto" el PSPV acude a la cita "a apoyar al presidente del Gobierno para que continuemos mejorando vida de la gente". La secretaria general ha rechazado el adelanto electoral, aunque algunos en el partido apuntan que un importante número de alcaldes preferiría que Sánchez convocase las generales antes de las municipales de mayo, con la esperanza de minimizar un posible efecto contagio.

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Ya en la reunión a puerta cerrada y en clave autonómica, la líder del PSPV ha defendido la "necesidad" de un partido fuerte y unido como "alternativa" a PP y Vox y ha prometido "dejarse la piel" por colectivos "agraviados" por el Consell del PP, como las víctimas de la dana, la comunidad eductiva o el movimiento feminista y LGTBI.