PARAGUAS
Jorge Olcina
“Paraguas, paraguas”, gritaba un vendedor ambulante en la Puerta del Sol, hace unos años, la noche de las campanadas de Año Nuevo mientras un chaparrón momentáneo ponía en riesgo la presencia de público en esta plaza para celebrar la llegada del nuevo año. El paraguas es un objeto curioso, de origen ancestral, en el extremo oriente, y con una finalidad múltiple porque servía tanto para protegerse de la lluvia como del sol. Su forma y estructura actual se desarrolló a mediados del siglo XIX. El uso del paraguas se ha popularizado, frente al de la sombrilla que en Europa se ha asociado tradicionalmente a las clases acomodadas. Pero este comportamiento ha cambiado en los últimos años y cada vez más se ven paraguas en verano para protegerse del sol. Estos días de calor intenso muchas imágenes de televisión mostraban grupos de turistas en las ciudades históricas andaluzas portando paraguas en sus visitas urbanas. Y en cualquier calle de ciudades y pueblos de nuestro país ya es habitual ver paraguas en los días de verano. Es una defensa frente al calor en días soleados. Una tendencia de uso que ha ido a más y va a seguir creciendo. Pero debemos usar paraguas (sombrillas) homologadas para el sol que filtren con eficacia la radiación ultravioleta. No podemos usar simples paraguas de lluvia. Ola de calor intensa en toda España. Nuevas víctimas mortales. Vuelven las voces de los de siempre aludiendo al calor de décadas pasadas. Pero obvian que las advecciones saharianas de las últimas décadas son más intensas, frecuentes y prolongadas en el calendario que las que ocurrían hace unas décadas. Y cada verano es peor. Hace unos años nos asombraba la frase de que el cambio climático mata. Pero realmente está ocasionando un aumento de la mortalidad en los meses cálidos del año. Ahí están los datos.
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
- Una treintena de bomberos valencianos se quedan sin volar a Venezuela a 'rescatar vidas' después de estar preparados
- La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
- El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales
- La Conselleria de Educación empieza a descontar del sueldo los días de huelga: lo hará en tres tramos