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PARAGUAS

Transeuntes con sus paraguas, tanto para lluvia como para el sol.

Transeuntes con sus paraguas, tanto para lluvia como para el sol. / Joaquin Corchero - Europa Press / Europa Press

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Jorge Olcina

“Paraguas, paraguas”, gritaba un vendedor ambulante en la Puerta del Sol, hace unos años, la noche de las campanadas de Año Nuevo mientras un chaparrón momentáneo ponía en riesgo la presencia de público en esta plaza para celebrar la llegada del nuevo año. El paraguas es un objeto curioso, de origen ancestral, en el extremo oriente, y con una finalidad múltiple porque servía tanto para protegerse de la lluvia como del sol. Su forma y estructura actual se desarrolló a mediados del siglo XIX. El uso del paraguas se ha popularizado, frente al de la sombrilla que en Europa se ha asociado tradicionalmente a las clases acomodadas. Pero este comportamiento ha cambiado en los últimos años y cada vez más se ven paraguas en verano para protegerse del sol. Estos días de calor intenso muchas imágenes de televisión mostraban grupos de turistas en las ciudades históricas andaluzas portando paraguas en sus visitas urbanas. Y en cualquier calle de ciudades y pueblos de nuestro país ya es habitual ver paraguas en los días de verano. Es una defensa frente al calor en días soleados. Una tendencia de uso que ha ido a más y va a seguir creciendo. Pero debemos usar paraguas (sombrillas) homologadas para el sol que filtren con eficacia la radiación ultravioleta. No podemos usar simples paraguas de lluvia. Ola de calor intensa en toda España. Nuevas víctimas mortales. Vuelven las voces de los de siempre aludiendo al calor de décadas pasadas. Pero obvian que las advecciones saharianas de las últimas décadas son más intensas, frecuentes y prolongadas en el calendario que las que ocurrían hace unas décadas. Y cada verano es peor. Hace unos años nos asombraba la frase de que el cambio climático mata. Pero realmente está ocasionando un aumento de la mortalidad en los meses cálidos del año. Ahí están los datos.

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