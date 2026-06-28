Las Séquies de Mislata y Xirivella: Los regadíos del Assut de Mislata

En el territorio de l’Horta Sud hallamos, entre otros sistemas de riego tradicional, el integrado por aquel fruto de la derivación de aguas del río Túria mediante el Assut de Mislata. Se trata, en realidad, de dos sistemas diferenciados: por una parte, el regadío correspondiente a la Séquia de Mislata, que riega un reducido sector al norte de la población homónima y una franja entre el Nuevo Cauce y los regadíos de la vecina Séquia de Faitanar; y, por otra parte, los regadíos de la Séquia de Xirivella, localizados al sur del núcleo urbano homónimo.

Estos regadíos han experimentado en las últimas décadas una contrastada disminución de superficie, pues se calcula que en 1950 había unas 850 hectáreas y en la actualidad, apenas unas 160 ha, distribuidas entre la Comunidad de Regantes de Xirivella, unas 100 ha, y la Comunidad de Regantes de Mislata, algo más de 60 ha. Se da la circunstancia que ésta, a diferencia de la primera, tiene representación en el Tribunal de las Aguas.

Séquia Andarella Dreta. / Foto Estepa.

La reducción de la superficie de riego, alrededor del 80 % en 75 años, ha estado motivada por la construcción del Plan Sur, a raíz de la riada de 1957, y por la gran expansión urbanística de València y los municipios de su Área Metropolitana vinculados directamente con esos regadíos: Quart de Poblet, Mislata, Xirivella y València. El Nuevo Cauce del Turia obligó a modificar la red histórica de las acequias y a construir soluciones técnicas como sifones y nuevos partidores, para conservar los riegos en el sector meridional.

La Séquia de Mislata

El Assut de Mislata, en la partida del Mig de l’Horta, es el origen de esta acequia, que recorre unos 3.000 metros entre los términos de Manises y Quart de Poblet. En éste, discurre por la partida de El Roll de Gracia y el Molí de la Vila, hasta alcanzar el partidor de les Llengües de Santa Cecilia en el casco urbano de Quart de Poblet, donde nacen las Séquies de Mislata Dreta y Mislata Esquerra.

El Rollet. Séquia de Xirivella. / Foto Estepa.

a.La Séquia de Mislata Esquerra. Discurre por unos 4.000 m, entre los términos de Quart de Poblet, Mislata y Xirivella. Desde el partidor de Santa Cecilia hacia el Nuevo Cauce del Turia, dirección noreste, que lo salva mediante un sifón de más de 100 m de longitud. De un partidor subterráneo deriva el Braçal dels Moros. Circula con dirección sureste paralelo al Nuevo Cauce, subterránea, y da lugar a la Séquia d'Andarella Esquerre. Prosigue como escorredor a lo largo de un kilómetro para devolver sus sobrantes al Principal de Andarella.

b.La Séquia de Mislata Dreta. Discurre por unos 2.000 m, por los términos de Quart, Mislata y Xirivella. Se dirige hacia el sureste, a la partida de L'Arquillo. Prosigue de manera subterránea por el Cementerio de Mislata, hacia el Nuevo Cauce del Turia. Finaliza en el partidor del Braç de Xirivella y la Séquia de Andarella Dreta, entre el casco urbano de Xirivella y el Nuevo Cauce.

Riega unas 800 hanegadas, mediante diversos brazales, en los términos de Quart y Xirivella.

La Séquia de Xirivella

Tiene su origen en la Séquia de Mislata Dreta, en el partidor del Braç de Xirivella, entre el casco urbano de Xirivella y el Nuevo Cauce. Se extiende por unos 2.000 metros, discurre próximo al Motor de Sant Salvador en dirección al Séquiol de Borrull, en donde finaliza. Alumbra unas 1.000 hanegadas de huerta y cítricos mediante varias hijuelas: el Roll de Faitanar, el de Cantalobo y el de L’Alquerieta.

La Séquia de Andarella Dreta

El torno metálico del partidor del Braç de Xirivella, entre el núcleo de Xirivella y el Nuevo Cauce, es el punto de partida de esta acequia. Tiene una longitud de unos 4.000 metros. Discurre por la estación depuradora de Quart-Benàger, donde antaño se aunaba con la antigua Séquia d'Andarella, hoy desaparecida. En el siguiente tramo, van derivando varios ramales, como el Roll del Caragoler, y circula entre varias alquerías hacia la Séquia de Favara Dreta, donde vierte.

Irriga unas 600 hanegadas hortocitrícolas de las partidas de Cantalobo, El Safranar, L'Alqueria de Rocatí, L'Alqueria de Ximot y El Sisé, además del casco urbano de Xirivella. Destacan las acequias del Roll del Caragoler, el Braç de la Cadireta y el Regant de Pepín. Destacan en este sector varias alquerías, como las del Caragoler, Rocatí, Moroto y Aigüamolls.

Un azud, dos comunidades de regantes

La Comunidad de Regantes de la Acequia de Mislata forma parte del histórico Tribunal de las Aguas de València. Se rige por unas Ordenanzas aprobadas mediante despacho del Real y Supremo Consejo de Castilla, en 1751. La Junta General se celebra cada dos años y cada comunero dispone de un voto. Su Síndico pertenece al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

La Fundación Acequia de Mislata persigue el objetivo de defender la huerta y promover la conservación de espacios vinculados a este sistema histórico, como el tramo y entorno de la Séquia de Mislata en Quart de Poblet, declarado Bien de Interés Cultural, BIC, por la Generalitat Valenciana.

Séquies de Mislata y Xirivella. Los regadíos de l'Assut de Mislata / Estepa.

La Comunidad de Regantes de la Acequia de Xirivella gestiona una parte del sistema de riego, aquella que depende del brazo de la Séquia de Mislata que riega los campos de Xirivella. Cuando en 1751 se aprobaron las Ordenanzas de la acequia de Mislata, se planteó la necesidad de delimitar las competencias de cada comunidad: algunos artículos de las Ordenanzas de Mislata no fueran aplicables a la Séquia de Xirivella. La Comunidad de Regantes de Xirivella redactó sus propias ordenanzas de gobierno en 1792, que coincidían en gran medida con las de Mislata. Su síndico no pertenece al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. La milenaria Acequia de Mislata (2007), de Fundación Acequia de Mislata, de Daniel Sala.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.