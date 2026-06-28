El tiempo
Tormentas intensas y con granizo descargan en el interior de Valencia
Se registran lluvias fuertes y muy fuertes, aunque de duración breve, en algunos puntos de las comarcas de la Vall de Ayora y la Plana de Utiel-Requena
El litoral valenciano recoge los restos de las nubes del interior y forman "mammatus"
El interior de la provincia de Valencia registra este domingo por la tarde tormentas de intensidad fuerte, localmente muy fuerte en el norte del Valle de Cofrentes-Ayora y en la Plana de Utiel-Requena, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se registra aparato eléctrico en la zona limítrofe con Castilla-La Mancha.
Tal como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas se desplazan hacia el norte y afectan también a la zona de Pedralba y la comarca de la Serranía. Se trata de tormentas de corta duración pero con fenómenos adversos.
Aviso amarillo de Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo este domingo en el interior de Valencia hasta las 22.00 horas. La previsión contempla chubascos tormentosos que, de forma puntual, podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Aemet advirtió también de la posibilidad de granizo y de fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas, tal como se ha registrado en zonas de Utiel-Requena esta tarde.
Precaución en carretreras
Aemet advierte de que las fuertes lluvias afectan de manera directa a la A-3, especialmente en la zona de Utiel, Caudete de las Fuentes y la zona del embalse de Contreras. Desde sus redes sociales piden extremar la precaución al volante en estas zonas.
Nubes tipo 'mamma'
Al litoral de la provincia de Valencia llegan los restos de las nubes que han descargado las fuertes tormentas en el interior y forman mammatus, protuberancias colgantes en la parte inferior de las nubes.
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