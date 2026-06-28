Las víctimas de la dana pelean contra el olvido arropadas por la sociedad civil y la izquierda: "la memoria es la mejor manera de cuidar el futuro"

Este domingo se cumplen 607 días desde la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas y que cambió para siempre la vida de miles y miles de valencianos. La tragedia sigue muy presente en todos ellos y aun se pueden ver sus cicatrices en los municipios más azotados, pero las víctimas continúan peleando para que no caiga en el olvido. Y por lo visto este domingo en Silla, pese al paso del tiempo conservan un importantísimo respaldo social y político a sus demandas, resumidas en "justicia, verdad y reparación". Los gritos de "Mazón a prisión" se han vuelto a escuchar en el auditorio María Valero.

Las principales asociaciones de víctimas han participado en un acto solidario en Silla qpromovido por la red estatal de apoyo "no olvidar la dana", nacida en abril y que engloba 125 asociaciones de toda España. Su objetivo, ha explicado Edu Puerta, es dar visibilidad a estos colectivos en su pelea por esa triple exigencia de "verdad, justicia y reparación".

El acto ha reunido a multitud de personalidades de la sociedad civil y política, con la memoria como gran eje y, también, todavía algo de rabia por la gestión del Consell de Mazon. La ausencia de cargos del PP ha sido señalada por las víctimas. "O se está junto a las víctimas o se está enfrente de ellas", ha señalado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de víctimas mortales Dana 29-O, que ha agradecido la presencia de líderes de Pspv y Compromís y ha subrayado que "no están los responsables de esas muertes ni sus cómplices".

La música y la danza han sido el hilo conductor del evento, de carácter cultural y en el que ha participado la compañía de ballet de Nacho Duato, La María, Alejandro y María Laura, Jonathan Pocoví y Rei Ortolà. También ha habido una nutrida representación institucional, con la ministra y líder del PSPV, Diana Morant; la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; el síndic de Compromís, Joan Baldoví; el vicerector de la Universitat de València, Carlos López Olano; y representantes de CCOO, UGT e Intersindical, entre otros muchos.

Antes del inicio del espectáculo, Álvarez, Mariló Gradoli y Elisabeth González han agradecido ese abrazo que han vuelto a recibir de la sociedad civil, que ha llenado el auditorio, y han prometido continuar su pelea en busca de la verdad pero también del recuerdo. "Porque la memoria no es quedarse atrapada en el dolor, es caminar hacia la esperanza", ha reflexionado Álvarez. "Seguimos con la convicción de que la memoria es la mejor manera de cuidar el futuro", ha añadido Rodríguez.

Gradolí ha cerrado el parlamento con un "No al aforamiento de mazon" que ha desatado los gritos de "mazon a prisión" de los asistentes.

Morant ha vuelto a pedir al PP de Feijoo y Pérez Llorca que retire el acta de diputado de las Corts y expulse del partido al expresident y ha subrayado esa ausencia de la derecha de nuevo este domingo. La socialista ha defendido su presencia como una "obligación moral" y en la línea de Álvarez ha indicado que en política "o estás al lado del pueblo o frente a él".

"El consell del pp y Vox les han faltado al respeto en las Corts, en el Congreso...hoy estamos presentes para que la sociedad sepa que el Gobierno y el PSPV van a estar hasta final con las víctimas".

Noticias relacionadas

Baldoví también ha coincidido en que "hoy había que estar" y que Compromís "siempre está con la gente que ha perdido tanto" y ha considerado este acto como de "dignidad y reafirmación": "Estamos con vosotros y nunca os dejaremos", ha señalado.