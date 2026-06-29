Un año del anuncio del nuevo Arnau en Campanar, ¿es viable para 2032?

Hace justo un año, la Generalitat Valenciana desveló que Campanar será la ubicación definitiva del nuevo hospital de agudos que sustituirá al Arnau de Vilanova, un centro sin nombre que se integrará dentro de un complejo sanitario en los terrenos de la antigua Fe de València. El anuncio arrebataba el hospital a Paterna, la ubicación escogida por el Botànic del socialista Ximo Puig, con la compensación de levantar allí un Campus Sanitario Avanzado. Un cambio para penalizar a uno de los socialistas más consolidados del área metropolitana, el alcalde y senador Juan Antonio Sagredo, y premiar a la alcaldesa popular M.ª José Catalá. El anuncio y presentación del proyecto se realizó con pompa y circunstancia y con la presencia del entonces president Carlos Mazón; el conseller de sanidad, Marciano Gómez; y la primera edil del Cap i casal. Es, hasta el momento, el gran anuncio en infraestructuras sanitarias de la legislatura con 2032 como fecha prevista de fin de obra. Pese a ello, los presupuestos de 2026 solo contemplan una inversión de 1,5 millones de euros, según fuentes oficiales de Sanidad para la redacción del proyecto. ¿Sigue siendo viable la fecha de 2032?

Según lo anunciado, el complejo contará con 135.000 cuadrados de instalaciones con un presupuesto de 608 millones de euros. De los seis bloques, únicamente se ha inaugurado el centro de salud Campanar II en funcionamiento desde abril de 2025; y está en construcción el centro de especialidades, cuya apertura está prevista para principios de 2027. Además del hospital con 500 habitaciones individuales, se levantará el centro de procesamiento de datos sanitarios “más avanzado y moderno de Europa” como lo definió Mazón; un centro de salud pública, inspección y administración; un edificio logístico y un aparcamiento para 2.000 vehículos. Con su apertura, la idea inicial es que el actual Arnau de Vilanova, bastante deteriorado, se convierta en un hospital de crónicos, reforma mediante.

El retraso en el Clínico

El antecedente más reciente en València es la ampliación del hospital Clínico, anunciada a principios de 2021, la cual aun está en marcha cinco años después del inicio de las obras. El proyecto se remonta, sin embargo, a 2018. El edificio de consultas externas, ubicado en la antigua Escuela de Agrónomos, comenzó a funcionar en 2024; pero el nuevo edificio de hospitalización ha retrasado su apertura hasta inicio de 2027, cuatro años después de lo previsto. De hecho, para 2025, se preveía haber completado el derribo de las antiguas consultas externas y la construcción de un nuevo edificio conectado con el área de maternidad.

“Las obras del Clínico van ya para seis o siete años -, apunta Carles Esteve, diputado de Compromís-. Para construir un nuevo centro de salud, se necesitan dos años y medio o tres”. En su opinión, si la redacción del proyecto del nuevo hospital se hace en 2027, 2035 es ser “muy optimistas”, así que 2032 podría ser nada menos que una utopía. No es el único que incumpliría los plazos anunciados inicialmente porque el hospital de crónicos Doctor Moliner, clausurado hace casi un año, aún no ha empezado sus obras y se preveía que lo hicieran en 2026. Ahora el conseller no se atreve a dar plazos para el inicio de la reforma integral.

“Los 1,5 millones no demuestran un compromiso con la sanidad pública, demuestran que el nuevo Arnau sigue en un cajón -, asegura la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez-. La sanidad pública no necesita más campañas de marketing, ni más titulares, Necesita inversiones reales, compromisos cumplidos y hospitales que se construyan de verdad, no solo en las notas de prensa”. Y añade: “Si de verdad quisieran que fuera una prioridad, las cuentas reflejarían una apuesta decidida y un calendario creíble”.

El mismo presupuesto refleja una previsión de ejecución para los próximos tres ejercicios, pero son eso: estimaciones, no financiación comprometida. Serían cinco millones para 2027, 20 para el 2028 y otros 20 para el 2029; 46,5 millones en el próximo lustro. Restarían 562,5 millones para los tres ejercicios finales hasta 2032. Son pronósticos con poca base sólida. La realidad es que hay un convencimiento casi generalizado de que las cuentas en trámite serán las últimas de la legislatura, por lo que los 1,5 millones presupuestados pueden ser los únicos hasta bien avanzada la próxima. Si hay un cambio de bloque al frente de la Generalitat falta que mantengan la intención de alzar este hospital; uno de los 12 con ampliaciones o de nueva construcción pendientes.

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La oposición no esgrime críticas no solo al proyecto del complejo de Campanar, sino a toda la gestión de infraestructuras del conseller Gómez. Esteve la califica de “desastre”. “Han vivido de los proyectos heredados”, añade y cita la reciente inauguración del hospital de Ontinyent o la propia ampliación del Clínico. Por su parte, la socialista señala que el “Consell parece mucho más preocupado por favorecer la sanidad privada que por fortalecer la red pública”. Y concluye: “Cada euro que no se invierte en acelerar infraestructuras como el nuevo hospital de Campanar es una decisión política y las decisiones del Consell demuestran cuáles son sus verdaderas prioridades”.