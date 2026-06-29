Antonio Colomer Viadel recibe el Premio 'Gigante del Espíritu' por una vida dedicada al pensamiento, la universidad y el compromiso social

El catedrático Antonio Colomer Viadel ha recibido el Premio "Gigante del Espíritu", una distinción que reconoce trayectorias intelectuales y humanas comprometidas con la libertad, la cooperación, la participación y el desarrollo de la sociedad. El homenaje, celebrado en el Salón de Actos de FADE de la Universitat Politècnica de València (UPV), reunió a autoridades académicas, profesores, alumnos, familiares y amigos para reconocer la dilatada carrera universitaria y el compromiso cívico del jurista valenciano.

El acto sirvió para recorrer las principales etapas de la trayectoria de Colomer, catedrático de Derecho Constitucional, profesor emérito y uno de los grandes impulsores de la gestión pública y del pensamiento iberoamericano en España. Los distintos intervinientes destacaron su papel como maestro de varias generaciones de juristas, su intensa actividad investigadora, su defensa de la universidad como espacio de libertad y su permanente apuesta por el diálogo, la cooperación y los valores democráticos.

Antonio Colomer, con el galardón. / Redacción Levante-EMV

La ceremonia contó con las intervenciones de la vicerrectora de Investigación de la UPV, María Belén Picó Sirvent; la directora del Departamento de Urbanismo, María Emilia Casar Furió; y diversos profesores y colaboradores que compartieron experiencias personales y académicas junto al homenajeado. La laudatio, pronunciada por José Luis López González, puso el acento en la dimensión humana de Antonio Colomer Viadel y en la escuela de pensamiento y valores que ha sabido construir a lo largo de su carrera.

Creado en 2008 por el Instituto de Autogestión y Acción Comunal (INAUCO), el Premio "Gigante del Espíritu" distingue a personalidades cuya trayectoria ha contribuido a promover una concepción solidaria de la libertad y del desarrollo humano. Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran José Luis Sampedro, Ana Ferrer, Adolfo Suárez, Fernando Savater, Ramón Tamames o Volodímir Zelenski, junto al pueblo ucraniano.

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Foto de familia del homenajeado con los asistentes. / L-EMV

La entrega del galardón puso el broche final a un acto cargado de reconocimiento hacia Antonio Colomer Viadel, cuya vida académica e intelectual fue presentada como un ejemplo de excelencia, compromiso con la democracia y vocación de servicio. Un legado que trasciende las aulas y que continúa inspirando a nuevas generaciones de universitarios y servidores públicos.