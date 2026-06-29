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Arrancan nueve pruebas deportivas de los Gay Games

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La celebración de los Gay Games ha llenado los hoteles y apartamentos de València con precios por encima de los 400 euros la noche en los mejores establecimientos. Las reservas superan con creces el 90 % y hay algún apartamento que se oferta por encima de los 8.000 euros la noche, aunque se pueden encontrar por debajo de 400. La competición tomó ayer la ciudad con un tono festivo y reivindicativo con nueve disciplinas deportivas.

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