El Consell compromete diez millones para costear el 50 % de una regata de vela tres años en Valencia y Alicante

La Generalitat destinará diez millones de euros a la celebración de una prueba internacional de vela durante tres años: dos en Valencia y uno en Alicante. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha publicado hoy el acuerdo marco entre la Generalitat y la mercantil F50 League Spain, la filial española de la organizadora de la Sail GP. La primera edición contratada se celebrará durante dos días, el primer fin de semana del próximo mes de septiembre.

El acuerdo, como suele ocurrir en este tipo de eventos, exhibe informes de impacto económico. En concreto, pone como ejemplo una prueba celebrada en Cádiz en 2023 con una “repercusión económica total” de 86,9 millones. Andalucía es la comunidad autónoma que más ha tirado de chequera pública últimamente para atraer acontecimientos deportivos, como tenis, fútbol y también pruebas náuticas.

El Consell parece que quiere mantenerse en esa carrera, entroncando con precedentes como la Copa América o la Volvo Ocean, que sale desde Alicante. La SailGP una prueba de velocidad de vela con catamaranes, organizada en un formato de grandes premios que se celebran en diferentes ciudades del mundo: como un mundial de coches o motos.

50% del gasto

En este caso, el desembolso es importante. El Consell se compromete a financiar el 50% de las obligaciones de gasto derivadas de la celebración del evento, con un importe de diez millones por estas tres ediciones, prorrogables otras dos.

A cambio, la organización promete una audiencia de 15 millones, 250 horas de emisión y un 35 % de visitantes de fuera de Valencia. Incumplir estos indicadores permitiría cancelar la renovación.

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A cambio de “visibilidad” para Valencia, el acuerdo también exige a la ciudad anfitriona que proporcione zonas de regata y áreas técnicas, licencias y autorizaciones en tierra, mar y espacio aéreo, infraestructuras temporales de evento y apoyo institucional, logístico y promocional.