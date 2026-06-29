Escuelas Católicas se suma a la reivindicación y pide más recursos para inclusión en las aulas

“Es un desafío compartido por todo el sistema educativo que requiere de una respuesta adecuada y eso pasa por proporcionar más recursos”. Así ha definido Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, la necesidad de más recursos para inclusión en las aulas de los centros educativos valencianos. Lo ha dicho en la Asamblea General de la organización en València, donde se ha reunido a representantes de los cerca de 300 centros de toda la Comunitat Valenciana.

Se suman, de esta forma, a una de las reivindicaciones de la plataforma reivindicativa de la huelga -ahora suspendida- en la enseñanza pública valenciana. Eso sí, desde los centros católicos han aprovechado esta asamblea para ofrecer "diálogo y colaboración" a la administración valenciana "para avanzar conjuntamente en la mejora de la calidad del sistema educativo valenciano".

Mayor dotación de profesionales de inclusión

“El diálogo es fundamental, y por eso tendemos la mano a la administración para mejorar todavía más la cooperación institucional y la búsqueda de soluciones compartidas que permitan afrontar los retos que plantea la educación en la actualidad”, ha señalado durante su intervención Vicenta Rodríguez.

Pero, además, la organización ha hablado de la "necesidad" de adaptar los recursos a la realidad actual de las aulas, marcada, dicen, "por una creciente diversidad de perfiles y necesidades educativas a las que es indispensable atender". En este sentido, Vicenta Rodríguez, ha reclamado una mayor dotación de profesionales para atender esta diversidad que, ha destacado “es un desafío compartido por todo el sistema educativo que requiere de una respuesta adecuada y eso pasa por proporcionar más recursos”.

Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas, en su asamblea / Escuelas Católicas

Celebran el acuerdo de jubilación parcial

Durante la asamblea también han manifestado la "satisfacción" por el preacuerdo alcanzado con la Consellería de Educación para implantar la jubilación parcial entre el profesorado de la concertada. "Una reivindicación histórica de Escuelas Católicas que persigue favorecer el relevo generacional y la estabilidad de las plantillas", indican desde la entidad.

El texto que rubricaron la semana pasada Conselleria y sindicatos establece que todo el profesorado que cumpla los requisitos podrá acceder a una reducción del 75 % de la jornada, aunque, eso sí, debe formalizarse simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, con carácter preferente para docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados, gestionada por la Conselleria de Educación.

En esos casos, la Generalitat financiará la cotización a la Seguridad Social del personal docente de la concertada que acceda a la jubilación parcial, así como del contrato de relevo asociado cuando se aplique la reducción máxima de la jornada. Esta financiación incluye una dotación de 6,25 horas adicionales para llegar a la jornada completa del personal docente relevista.

Ortí va a la asamblea

"Contamos con una historia que nos sostiene, con equipos directivos comprometidos, con fundaciones, congregaciones que hacen de su vocación un servicio diario y con comunidades educativas que siguen creyendo que educar es una de las formas más hermosas de construir futuro”, ha dicho Vicenta Rodríguez.

Desde Escuelas Católicas han sacado pecho también de algunas cifras de la patronal de centros concertados católicos: 277 centros, 167.194 alumnos, 12.131 profesores y cerca de 100.000 familias. ”Detrás de cada cifra hay rostros, historias, vocaciones, proyectos educativos y comunidades”, ha destacado su presidenta.

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La jornada, ha contado con la participación de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y ha reunido a equipos directivos y responsables educativos de más de 200 centros.