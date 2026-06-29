El Foro Alia cierra ciclo y se posiciona como nexo entre investigación y empresa en la Comunitat Valenciana

El cierre del Foro Alia se ha realizado este lunes en el Parque Científico de la Universidad de Alicante entre representantes institucionales y casos prácticos lo que deja un ejemplo claro de los objetivos que se marcó esta iniciativa del Centro de Inteligencia Digital Alicante (CENID). Bajo el título «De los modelos a las soluciones», el encuentro ha llegado a su sexta edición con Alicante y València como escenarios y se ha posicionado como un ejemplo pragmático y de gran potencial en la transferencia de conocimiento. El proyecto ha contado con el patrocinio de Lynx View y la colaboración de CEV Alicante, así como de los diarios Información, Mediterráneo y Levante-EMV, pertenecientes al grupo Prensa Ibérica.

Manuel Palomar, director de CENID y responsable científico del foro, ha incidido en estos aspectos en su intervención. Al abrir la jornada, el también investigador ha querido demostrar que el enfoque de convertir la iniciativa en algo más que un punto de encuentro y debate, ha sido una apuesta con interesantes resultados. Los "foros son un vehículo en los que desarrollamos propuestas y también donde se muestra cómo hacemos esas transferencias de conocimientos".

Para el director del centro, las "investigaciones que se han mostrado son de alta calidad y los casos de uso se han realizado conjuntamente con consultoras tecnológicas". De esta manera, el proyecto "mantiene, así, su vocación de servir como punto de encuentro entre el ecosistema innovador y el tejido productivo, con una mirada centrada en la transferencia tecnológica y en la aplicación real de los modelos de inteligencia artificial".

En esta línea, se ha posicionado el CEO de Lynx View, David Ivorra. El empresario ha subrayado el hecho de compartir con CENID y la universidad alicantina una "visión compartida de la tecnología", lo que les llevó a colaborar en el patrocinio del Foro Alia. Ivorra ha defendido una "inteligencia artificial desarrollada con propósito", con la cual "tratemos de ayudar a las personas". "Hemos podido comprobar que hay talento y soluciones reales", ha indicado. Para el responsable de la tecnológica, el "ecosistema existente" permite hacer realidad estos retos.

En el centro, el director de CENID, Manuel Palomar. / Pilar Cortés

Duplicar el uso

Por último, ha tomado la palabra el vicepresidente de CEV Alicante, José Vicente Andreu, quien ha asegurado que "hemos pasado a hablar de una tecnología, hablar de sus resultados y precisamente ahí reside el valor de este foro, porque no solo hará de modelos, sino de soluciones". El también presidente de Asaja Alicante ha expuesto como los ejemplos pragmáticos mitigan el ruido alrededor de la IA.

"Necesitamos espacios como este, donde podamos separar las expectativas de la realidad y conocer las experiencias, las experiencias que ya están funcionando". Para Andreu, "la inteligencia artificial está dejando de percibirse como una tecnología reservada a las grandes empresas para convertirse en una oportunidad para las pymes, que son realmente la mayoría de nuestro tejido empresarial".

El vicepresidente ha señalado que, "la Comunidad Valenciana está demostrado un gran dinamismo en la adopción de esta tecnología y hoy nos sitúan muy por encima de la media nacional y europea en el uso de la inteligencia Actualmente, más del 20% de la empresa con más de 10 empleados ya usan la IA en su actividad diaria, una cifra que prácticamente duplica la del año anterior. Además, cerca del 40% de las empresas españolas prevé aumentar su inversión en esta materia en los próximos años".

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Sin embargo este auge debe ir parejo a que "ninguna transformación tecnológica ocurre por sí sola. Hace falta talento, Necesitamos confianza y sin duda inversión. Y por eso necesitamos colaboración entre las universidades, los centros de investigación y las administraciones públicas, las empresas tecnológicas y el tejido empresarial". Para el vicepresidente de la patronal, es importante no dejar a nadie atrás, por lo que es importante robustecer el ecosistema alicantino.