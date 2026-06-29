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Jornada -casi- normal de huelga de Cercanías: solo tres trenes cancelados

Los paros los ha convocado el Sindicato Ferroviario

Trenes de Cercanías en la estación del Norte de València en una imagen de archivo

Trenes de Cercanías en la estación del Norte de València en una imagen de archivo / Francisco Calabuig / LEV

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

Está siendo una jornada de huelga anormal porque todo está funcionando, casi, con normalidad. En este lunes de paro en el servicio de Cercanías convocado por el Sindicato Ferroviario, en la Comunitat Valenciana, el impacto está siendo mínimo.

En concreto, se han cancelado, fruto de la huelga, tres servicios. Los trenes afectados son de la línea de Cercanías C2. Solo son tres esos trenes porque la huelga, han indicado fuentes de Renfe, solo la ha secundado un maquinista en toda la red de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los trenes de alta velocidad, además de la larga y media distancia, todos los servicios circulan con normalidad en el área de Valencia, sin que se haya detectado incidencia por la huelga.

¿Qué motiva la huelga?

La de este lunes es la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas de duración que ha anunciado el Sindicato Ferroviario. Para maximizar el impacto de la protesta, se ha hecho coincidir el paro con la operación salida de las vacaciones de verano. Este es el lunes correspondiente a la primera semana de julio, fecha tradicional de salida de vacaciones.

El paro se ha convocado para denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la parte laboral. Entonces esos acuerdos llevaron a la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe, pero, denuncian desde el sindicato, no se cumplieron. A ello suman el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.

Normalidad en Alta Velocidad

En pleno inicio de la operación salida de vacaciones estivales, sin embargo, los servicios de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia, no están afectados por los paros del Sindicato Ferroviario y circulan con normalidad.

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El personal de Renfe, que cubre estos trenes, no ha secundado la huelga, por lo tanto circula el 100 % de los servicios. En Cercanías el impacto de momento se limita a la cancelación de esos tres trenes.

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