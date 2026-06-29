El juez del 'caso Leire' imputa al valenciano José Vicente Berlanga, afín a Ábalos y excargo del Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al valenciano José Vicente Berlanga, expresidente de la Sociedad Estatal del Uranio (Enusa) durante el periodo en que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes. La provincia observa indicios de criminalidad en él y otras 24 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que el juez halla "indicios de criminalidad" también en Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Cerdán.

El nombre de Berlanga ya apareció vinculado a la causa que el pasado mes de diciembre provocó la detención del expresidente de la Sodiedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Garrido, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. Agentes de la UCO se personaron en su domicilio. El PSPV lo suspendió cautelarmente de militancia, y eso también provocó su salida de la Ejecutiva provincial del PSPV de la que formaba parte.

Berlanga ha tenido una larga trayectoria política en el PSPV de la ciudad de València como uno de los exponentes de la familia política de Ábalos. Fue asesor del grupo municipal y gerente de la Fundación Deportiva Municipal. Con el ascenso de Ábalos en Madrid dio el salto a esta empresa pública, encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas.

Respecto a este caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

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Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".