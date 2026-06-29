Las máximas repuntan este martes en Valencia antes de un nuevo pico de calor extremo a partir del viernes

El final de la ola de calor ha supuesto un respiro térmico en la Comunitat Valenciana, pero muy leve. No se están registrando valores tan elevados como durante el episodio tórrido, cuando el mercurio se disparó hasta los 40 grados en Sorita, pero está haciendo más calor de lo que corresponde a finales del mes de junio y principios de julio; entres dos y tres grados por encima del promedio medio de los últimos 30 años. Así lo explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales: "Las temperaturas han bajado algo, pero siguen por encima de los valores normales de final de junio".

La tregua es solo un espejismo porque las previsiones de la Aemet indican que las máximas repuntan este martes en Valencia. Hará entre 34 y 35 grados en el interior de la provincia de Valencia, mientras que en el litoral se prevén valores de entre 31 y 33 grados. En el resto, las temperaturas experimentarán "pocos cambios". Las mínimas, por su parte, seguirán siendo sofocantes en el litoral por encima de los 22 grados e, incluso, de los 24 grados en ciudades como València.

De cara al final de semana, se producirá un nuevo pico cálido con máximas de casi 40 grados porque la "previsión es que las temperaturas vuelvan a ascender a partir del próximo fin de semana". A partir del viernes, las máximas volverán a superar los 35 grados en todo el interior y se acercarán a estos valores en el litoral. En Xàtiva, por ejemplo, la previsión es que ya el viernes el mercurio se dispare hasta los 37 grados. A medida que avance la semana, habrá que observar si la Aemet decreta alguna alerta por altas temperaturas como pasó la semana pasada, cuando hubo dos jornadas consecutivas de avisos de nivel amarillo.

El sábado, el día de más calor

El día más tórrido de la semana será el sábado. Las previsiones contemplan temperaturas máximas de hasta 39 grados en comarcas como la Costera o la Vall d'Albaida. En Xàtiva, se esperan 39 grados pero en Segorbe podrían llegar a los 36 grados. En el litoral, serán un poco inferiores, pero aun así se esperan 34 grados en toda la costa. De hecho, aunque no se superen los 40 grados del 23 de junio en Sorita, se prevé que la temperatura media en la Comunitat Valenciana sea superior a la de los días 22 y 23 de junio, cuando se produjo el "pico cálido" de la primera ola de calor del año. Por su parte, las mínimas se moverán entre los 17 grados del interior hasta los 23 de las ciudades marinas. Para el domingo, se espera un ligero descenso de las máximas, aunque seguirán siendo elevadas y similares a las del viernes con máximas de 37 grados en el interior y de 33 grados en el litoral.

Temperaturas máximas y mínimas para el sábado en la CV. / Aemet

Este nuevo episodio de calor persistente se producirá porque, durante los próximos días, "predominarán las masas de aire más cálido de lo normal sobre la Península", causan un episodio de calor "muy intenso en la mayor parte del país".

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Lo que cambiará respecto a los dos últimos días es la ausencia de precipitaciones. El domingo un frente recorrió el interior de sur a norte dejando algunos chubascos intensos y breves, granizo incluido, en comarcas como la Vall d'Ayora y la Plana de Utiel-Requena. Sin embargo, habrá que estar pendiente a los cambios en las previsiones porque estos núcleos de tormenta son muy repentinos y no siempre se aprecian en los pronósticos a casi una semana vista.