Nuevo choque de versiones por la dana: la vicepresidenta de la Diputación desmiente a la alcaldesa de Chiva

La instrucción judicial de la dana sigue revelando contradicciones entre diferentes testificales. En este caso, a cuenta de los contactos telefónicos de aquel 29 de octubre entre la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, la 'popular' Reme Mazzolari, y la declaración de la que fuera alcaldesa de Chiva, Amparo Fort. La ex primera edil, también del PP, declaró a la jueza de la dana que recibió una llamada de la dirigente provincial a primera hora de la tarde para interesarse por el riesgo de inundaciones y el estado del barranco. Sin embargo, este lunes, la también diputada provincial de carreteras ha negado la mayor.

Mazzolari, que se ha mostrado "sorprendida" por lo que dijo la exalcaldesa de Chiva, ha respondido tajante que no habló por teléfono con ella el día de la dana: "Ni le llamé, ni me llamó". "No sé por qué dijo lo de las 15.30 horas porque no es verdad", ha recalcado la testigo en su testifical, tal como han informado a Levante-EMV fuentes presenciales de la declaración. La diputada provincial ha aportado al procedimiento sus llamadas y mensajes el día de la tragedia, que deberán ser cotejados por la Letrada de la Administración de Justicia.

En ese sentido, ha dicho que sí cruzó mensajes de Whatsapp con la dirigente municipal. Así, consta a las 19.37 horas que la diputada provincial envió a Amparo Fort un vídeo de las imágenes de À Punt para preguntarle si era Chiva. A eso, la entonces alcaldesa de Chiva le contestó con un audio diez minutos después. La testigo ha reproducido en directo la grabación, donde Fort se muestra desesperada por las inundaciones de su municipio, los cortes de luz, la gente desaparecida y sin ayuda, y la necesidad de llamar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Fue entonces cuando, según Mazzolari, contactó con la alcaldesa de Bétera, el municipio donde están los cuarteles de la UME, y esta le explicó que la UME no podía llegar a Chiva porque las carreteras estaban cortadas.

Se enteró del Cecopi "por las noticias"

La diputada provincial ha asegurado que aquel día tenía previsto bajar por la mañana a València desde Llíria a una jornada y luego, "subir a Bétera a unos actos y pasar el día allí" con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que decidió anular la agenda. Por eso, ella se quedó teletrabajando en casa y, según ha dicho, no recuerda "nada extraordinario" durante aquella jornada. Pero no fue hata las 19.30h, al encender la televisión, que no vio lo que estaba sucediendo en Chiva. "No sabía nada de Utiel -que se estaba inundando desde las 12.30h-, sabía que desde el área de carreteras se estaba trabajando junto a los técnicos de la diputación y responsables de los contratistas en los problemas que iban pasando", ha declarado.

Noticias relacionadas

Así, ha negado tener conocimiento de que se hubiera convocado el Cecopi a nivel autonómico. Se enteró "por las noticias", según ha declarado. Ni siquiera sabía que tanto el presidente de la Diputación como el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, estaban presentes en la reunión de emergencias desde las 17 horas. Con Mascarell habló vía telefónica a las 20.25h pero no recuerda "de qué "hablaron y con Mompó, no lo hizo hasta las 23.30h de aquella jornada en una reunión con otros cargos de la corporación provincial. La diputada provincial ha dicho que no recibió el ES Alert, notificado a los móviles a las 20.11 horas, y que se enteró porque estaba "pegada al televisor".