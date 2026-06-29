El patrimonio valenciano en la cuerda floja: los 112 monumentos que piden auxilio contra el abandono

Mientras la Comunitat Valenciana mira hacia el futuro y debate sobre nuevas infraestructuras, desarrollos urbanísticos, ampliaciones portuarias, corredores ferroviarios y grandes proyectos urbanísticos, una parte de su pasado se deteriora en silencio. Alquerías medievales, conventos históricos, fábricas centenarias, castillos, molinos, torres defensivas y edificios protegidos acumulan grietas, derrumbes y años de abandono. La Comunitat Valenciana suma actualmente 112 bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, el registro que identifica aquellos elementos del patrimonio cultural español sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración irreversible.

La cifra sitúa a la comunidad como la quinta autonomía española con más patrimonio amenazado. De esos 112 bienes, 80 se concentran en la provincia de Valencia, convertida en uno de los territorios españoles donde la pérdida del patrimonio histórico preocupa cada vez más a arquitectos, historiadores y asociaciones de defensa del legado cultural.

La Lista Roja no es un catálogo turístico ni un inventario académico. Es una señal de alarma. Un escaparate incómodo que señala aquellos lugares donde el tiempo corre más deprisa que las inversiones, las restauraciones o las decisiones políticas. Su objetivo es evitar que un edificio llegue a un punto de no retorno. Porque cuando eso sucede ya no hay restauración posible. Solo queda el recuerdo.

Casa de Camp de Llíria

La Casa de Camp de Llíria es una de las tres construcciones incluidas en lista de roja este mes de junio de 2026. Construida en el siglo XV por la Cartuja de Portaceli, la Casa del Camp es uno de los conjuntos agrícolas históricos más importantes del Camp de Túria. Su torre, el recinto amurallado y las dependencias anexas muestran graves problemas estructurales, con derrumbes y muros inestables que han motivado su incorporación a la Lista Roja de Hispania Nostra en 2026.

Casa del Camp (Llíria) / ED

Antiguas Naves de Macosa (València)

La nave de máquinas y talleres de las Antiguas Navas de Macosa (València) constituye el último gran vestigio de uno de los complejos industriales más importantes de la historia contemporánea valenciana. Durante décadas fue un referente de la actividad ferroviaria y metalúrgica de la ciudad. El abandono y el deterioro amenazan hoy uno de los símbolos de la memoria obrera valenciana.

Antiguas Naves de Macosa, en València. / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Edificio del Teatre Escalante (València)

La antigua sede del Teatre Escalante, en la calle Landerer de València, permanece cerrada desde 2017 debido a graves deficiencias estructurales. Impulsado por la Diputación de Valencia en 1985, este espacio dedicado a las artes escénicas infantiles y juveniles marcó a varias generaciones de escolares valencianos. El edificio combina elementos renacentistas y modernistas.

Teatro Escalante. / J.M. López

Fachada del Cine Metropol (València)

Considerado el último cine construido durante la Segunda República, el Cine Metropol de València fue proyectado por Javier Goerlich entre 1932 y 1934. Su valor histórico y arquitectónico lo ha convertido en uno de los edificios más simbólicos de la Lista Roja. El Ayuntamiento de Valencia otorgó la licencia de obras con la recomendación a la promotora del hotel de mantener la histórica fachada y el rótulo, un emblema del Art decó, y constructora del hotel de 54 habitaciones presentó un recurso en 2023 para evitar tener que cumplir con esa sugerencia municipal. Todo está por decidirse.

Fachada del edificio del Cine Metropol de València, en la calle Hernán Cortés. / J.M. Bort

Grafitti histórico de la calle Bolsería (València)

Oculto hoy tras una maraña de vigas y estructuras metálicas, este dibujo de una embarcación medieval constituye uno de los testimonios gráficos más singulares de la Valencia histórica. Conservado sobre un antiguo muro del desaparecido Convento de la Puridad, permanece prácticamente invisible para la mayoría de los ciudadanos. Se trata de una pintura de un navío valenciano en color rojo almagra, que podría estar fechada en torno al siglo XV. Se trata de un dibujo que decoraba la habitación de una vivienda del número 35 de la calle Bolsería.

Grafitti del barco en la calle Bolsería. / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Lonja del Pescado del Cabanyal (València)

Ligada a la historia marinera del Cabanyal, esta construcción protegida como Bien de Relevancia Local ha sufrido un progresivo deterioro y diversas alteraciones que amenazan sus valores patrimoniales. Su incorporación a la Lista Roja ha vuelto a poner el foco sobre el patrimonio histórico de los antiguos barrios marítimos.

Edificio de la Lonja del Pescado del Cabanyal- / José Aleixandre

Alquería del Moro (València)

Considerada una de las alquerías góticas mejor conservadas de la huerta valenciana, esta construcción de Benicalap constituye un ejemplo excepcional de arquitectura rural medieval. Aunque parte del conjunto ha sido restaurado, amplias zonas continúan mostrando signos de degradación y abandono. Única alquería gótica completa que data del siglo XIV. Constituye una de las más relevantes de l’Horta Nord) por sus especiales particularidades.

Alqueria del Moro. / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Alquería de Mantot (València)

Esta histórica construcción agrícola forma parte del paisaje tradicional de la huerta valenciana. La pérdida progresiva de cubiertas y elementos estructurales amenaza la supervivencia de una tipología arquitectónica cada vez más escasa. Es, en origen, una alquería tardo medieval, reconstruida o reedificada en los siglos XVIII y XIX. Se encuentra situada en el antiguo camino de las 'escuelas de Malilla' y de la acequia que discurre en paralelo, denominada la fila del Negret.

Alquería de Mantot. / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Casa dels Frares (Guadassuar)

Antigua granja monástica vinculada a los dominicos de Carlet, conserva todavía elementos singulares como un reloj de sol fechado en 1670. Durante siglos fue una importante explotación agrícola. Hoy se encuentra abandonada y en avanzado estado de ruina. Este conjunto fue adquirido por la alta burguesía de la zona y se ha vinculado al escritor Salvador Ros.

Casa dels Frares (Guadassuar) / Perales Iborra

Molí desl Frares (València)

Más allá de su interés arquitectónico, este antiguo molino en el antiguo término de Campanar (hoy entre el Parc de Cabecera y la V30) conserva pinturas murales del siglo XVII relacionadas con la batalla de Salses. También mantiene pequeños elementos ornamentales que documentan las distintas transformaciones sufridas por el edificio a lo largo de los siglos. Probablemente tenga su origen en la época islámica pero aparece ya documentado en el siglo XIII en manos de Pere Mercero, ciudadano de Valencia. El estado de conservación del edificio es ruinoso en algunas partes. Las cubiertas están abandonadas y el deterioro que se prevé en poco tiempo es devastador.

Molí dels Frares, en Campanar. / Abelard Comes

La Ceramo (València)

La histórica fábrica de Benicalap produjo las célebres piezas de reflejo metálico que hoy decoran edificios emblemáticos como la Estación del Norte o el Mercado Central. Su singular arquitectura neomudéjar la convierte en uno de los grandes iconos del patrimonio industrial valenciano. De estilo neomudéjar y de más de 150 años de historia, se encuentra grave situación de deterioro y abandono, intensas humedades y vegetación espontánea que se ha apoderado de parte de sus tejados. Una de las columnas de la portada, desaparecida y abundantes signos de vandalismo.

Fachada de la antigua Fábrica Ceramo, en Benicalap. / Francisco Calabuig

Pantalán de Sierra Menera (Sagunt)

Uno de los tres que ha entrado en la Lista Roja este mes de junio. Esta gigantesca infraestructura industrial permitía cargar mineral directamente en los buques. Su silueta forma parte del paisaje del litoral saguntino desde hace más de un siglo y constituye uno de los ejemplos más destacados del patrimonio industrial valenciano. Es una obra colosal de la arquitectura industrial que se adentra más de un kilómetro en el mar. Está en grave deterioro desde 2004. La oxidación de los pilotes y el impacto del mar han provocado la caída de varios tramos.

Pantalán de Sierra Menera (Sagunt) / Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

Castillo de Chirel (Cofrentes)

Levantado sobre una impresionante roca escarpada, controlaba históricamente el paso del río Júcar. Sus murallas y torreones muestran un progresivo deterioro que amenaza la conservación de una de las fortalezas más espectaculares del interior valenciano. Construido en la época musulmana, el aspecto actual corresponde al siglo XV, cuando se produce su primera reconstrucción.

Castillo de Chirel (Cofrentes). / ED

Castillo de Ademuz

Los restos de esta fortaleza recuerdan la importancia estratégica de Ademuz en un territorio históricamente fronterizo. El paso del tiempo y la falta de intervenciones han acelerado su deterioro. Aunque se han encontrado restos de origen romano, la primera mención a una fortificación en Ademuz data de la época de la dominación musulmana. Tras su conquista por parte de Pedro II de Aragón en el año 1210, la fortaleza se cedió a los Templarios. Se encuentra en estado de ruina progresiva.

Castillo de Ademuz. / ED

Torre Montijana (Requena)

Uno de los elementos más singulares del recinto amurallado de Requena. La dana de octubre de 2024 provocó un colapso parcial en su base y abrió una profunda grieta que amenaza con provocar su desplome si no se actúa con urgencia. Se encuentra adosada a la muralla almohade que data del siglo XI, con torres cuadradas de tapial que circundan la villa de Requena.

Torre Montijana de Requena. / Hispania Nostra

Murallas de Levante (Xàtiva)

Este conjunto defensivo vinculado a los conflictos del siglo XIX constituye uno de los testimonios más singulares de la arquitectura militar valenciana. Su deterioro ha motivado su incorporación a la Lista Roja. Están catalogadas como monumento histórico nacional desde 1931 y parte de su trazado ha sido incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra debido a su deterioro. Para preservar el patrimonio, el Ayuntamiento ha adquirido recientemente los últimos torreones de titularidad privada.

Murallas de Levante, Xàtiva. / Perales Iborra

Convent de Sant Doménec (Xàtiva)

Uno de los conjuntos monásticos más importantes de la Comunitat Valenciana. El refectorio y varias dependencias de su histórico claustro presentan un avanzado estado de deterioro agravado por la vegetación y la falta de mantenimiento. Establecidos en 1248, los frailes predicadores dominicos extramuros de la ciudad, en 1285, compraron el convento de la desaparecida orden de la Penitencia de Jesucristo, situado junto al hospital intramuros de la ciudad, en el que quedaron instalados.

Convento de Sant Domenec. / Agustí Perales Iborra

Ermita de San Roque (Ayora)

Ligada a la devoción popular de generaciones de ayorinos, esta pequeña ermita afronta graves problemas de conservación. Su deterioro ejemplifica la vulnerabilidad del patrimonio religioso más modesto. Fechada en 1600, sólo quedan en pie los muros de mampostería de su única nave y los contrafuertes. La bóveda se derrumbó, quedando sólo los arcos de piedra sostenidos por los pilares y los muros.

Ermita de San Roque (Ayora) / ED

Torre y Ermita de Sant Miquel (Corbera)

El conjunto combina restos de una antigua torre andalusí con una ermita cristiana vinculada a la conquista de Jaime I. Ha perdido completamente la cubierta y parte de sus estructuras amenazan con desplomarse.

Torre y ermita de Sant Miquel (Corbera). / hispanianostra.org

Lista verde: edificios recuperados

No todos los edificios amenazados acaban perdiéndose. Monumentos como la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava, el Complejo Minero de San Antón, la Muralla del Castillo de Xàtiva o el Palacio de los Vizcondes de Chelva han abandonado la Lista Roja gracias a procesos de restauración y conservación.

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Palacio de los Vizcondes de Chelva. / ED

Lista Negra: Alquería del Volante

La Alquería del Volante es el único bien valenciano incluido actualmente en la Lista Negra de Hispania Nostra. Tras años de abandono e incendios, perdió de forma irreversible los valores históricos que justificaban su protección. Su caso representa el desenlace que la Lista Roja intenta evitar. El pasado 3 de junio, la Fiscalía Provincial de València incoó diligencias penales contra el Ayuntamiento por la destrucción de la alquería tras la denuncia y el expediente presentados por el presidente de la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, a título personal, al apreciar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico de los artículos 323 y 324 del Código Penal.