Nayra Ortiz: «Las pérdidas humanas en el seísmo de Venezuela son peores de lo previsto»

La comunidad venezolana en Valencia está recibiendo noticias de su país que confirman que las consecuencias de los dos seísmos que han asolado el país son mucho peores de lo previsto. Nayra Ortiz, presidenta de la Asociación de Venezolanos de la Comunitat Valenciana, lamentó ayer: «Es mucho más grave de lo que creíamos. Las pérdidas humanas de los terremotos son mucho mayores de lo previsto en un primer momento».

Ortiz aseguró que la situación es muy complicada porque la ayuda humanitaria no está llegando de forma fluida a las zonas más castigadas. «Lo peor es que ahora se está descubriendo que hay muchos más fallecidos. Una compañera de la asociación acaba de enterarse de que ha muerto su tío y que tiene a otros familiares entre los escombros», señaló.

La representante del colectivo venezolano en Valencia insistió en que la situación en su país es «crítica». «La cosa está muy mal. No hay medicamentos ni alimentos básicos. Necesitan ayuda urgentemente», alertó.

Muchos más muertos

Nayra Ortiz aseguró que los periodistas de su país están advirtiendo de que el número de muertos va a ser muy alto. De hecho, el canal oficial Telesur reconoció la posibilidad de un incremento «alarmante» del número de decesos.

Ahora la prioridad de los rescatistas, bomberos, médicos y voluntarios es sacar de las entrañas del derrumbe a quienes han quedado atrapados y todavía respiran.

Recogida de ayuda

La comunidad venezolana en la Comunitat Valenciana ha pedido ayuda a la Generalitat y al Gobierno para enviar el próximo miércoles por vía aérea los alimentos y enseres sanitarios que recogen para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela. Han instalado dos puntos de recogida en València (en la avenida Amado Granell, 66 y en la de Burjassot, 29) y uno en Torrent (centro comercial Las Américas) y necesitan sobre todo comida enlatada y leche en polvo. En la Comunitat Valenciana viven 80.000 venezolanos, que se han volcado en la ayuda.

Angelo Rivieres, de ASIM, insistió en que necesitan alimentos enlatados y leche en polvo para facilitar el transporte. «No recogemos ropa ni agua. Sí buscamos productos sanitarios como gasas o medicamentos sellados, y también recibimos alimentos para mascotas», apuntó.

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El voluntario destacó la solidaridad de la sociedad valenciana. Casales falleros han ofrecido sus locales para guardar parte de lo que recogen. «Ahora estamos con lo urgente, pero va a seguir haciendo falta ayuda en los próximos meses. El impacto de los terremotos ha sido tremendo», indicó.