Los primeros Valencià i Valenciana de l’Any: dos referentes para toda una generación

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

Levante-EMV celebrará este martes, 30 de junio, la primera edición de los Premis Valencià i Valenciana de l’Any, una iniciativa impulsada por el diario con el apoyo de Baleària, Boluda Corporación Marítima, Global Omnium y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para reconocer públicamente trayectorias ejemplares que han contribuido al progreso y al prestigio de la Comunitat Valenciana.

La gala tendrá lugar a las 19.30 horas en el hotel The Westin València y reunirá a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales en un acto que pondrá en valor el talento, el compromiso y la vocación de servicio de quienes se han convertido en referentes para la sociedad valenciana. El acto será inaugurado por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y contará con la intervención de la alcaldesa de València, María José Catalá.

Los primeros galardonados serán Joan Romero, distinguido como Valencià de l’Any, y Anna Lluch, reconocida como Valenciana de l’Any. Con ambos nombramientos, Levante-EMV quiere destacar dos trayectorias que representan algunos de los valores que inspiran estos premios: el conocimiento, la excelencia profesional, el compromiso cívico y la contribución al bien común.

Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València, es una de las voces más influyentes en el análisis territorial y político valenciano. Su reciente designación para dirigir el futuro Plan Director del Área Metropolitana de València y su decisión de financiar becas de excelencia para estudiantes con menos recursos han reforzado una trayectoria marcada por la reflexión académica y el compromiso con la sociedad.

Por su parte, Anna Lluch, catedrática emérita de Medicina y referente internacional en la investigación del cáncer de mama, ha dedicado décadas a la mejora de la atención oncológica, la investigación científica y la divulgación médica. Su trabajo ha contribuido a transformar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y la ha convertido en una de las figuras más respetadas de la medicina española.

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Con esta primera edición, Levante-EMV pone en marcha una cita que nace con vocación de continuidad y que aspira a consolidarse como un reconocimiento anual a las personas que, desde ámbitos tan diversos como la ciencia, la cultura, la universidad, la empresa o las instituciones, contribuyen a construir una Comunitat Valenciana más preparada, innovadora y cohesionada.