El PSOE de Benidorm calienta motores para las primarias con la primera campaña de apoyos de Mario Villar

El PSOE de Benidorm comienza a mover sus primeras piezas de cara al proceso interno que deberá designar al candidato socialista a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales. Coincidiendo con la apertura del calendario aprobado el pasado sábado por el Comité Federal del PSOE, el diputado autonómico Mario Villar pondrá en marcha este miércoles una campaña para recabar apoyos entre la militancia y personas afines, en un paso que evidencia que la carrera hacia las primarias ya ha comenzado. La situación viene provocada por la renuncia presentada hace unos días por la secretaria general del PSPV-PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, a encabezar la lista para las elecciones municipales de 2027. Paralelamente, el también aspirante Pere Rostoll ha iniciado contactos para recabar apoyos en torno a una posible candidatura, en la que plantea una “alternativa de cambio” para la ciudad. Ambos movimientos anticipan un proceso interno con más de una opción sobre la mesa dentro de la agrupación local.

La iniciativa de Mario Villar consiste en la difusión de un formulario con el que su equipo pretende identificar a las personas dispuestas a respaldar su candidatura cuando se abra oficialmente el plazo para formalizar los avales y las inscripciones. El mensaje, que ya ha empezado a circular entre militantes y simpatizantes, invita a sumarse al equipo de trabajo y facilitar los datos de contacto para organizar la campaña de cara a la votación prevista para septiembre.

Unificar al partido

En el texto, el propio Villar agradece el respaldo recibido hasta el momento y asegura que aspira a "dar la vuelta a muchas cosas" en Benidorm. Asimismo, sostiene que ha llegado el momento de "unirse como equipo" para recuperar la Alcaldía socialista frente al actual gobierno del PP encabezado por Toni Pérez.

El diputado autonómico explicaba a INFORMACIÓN que el objetivo de esta primera acción no es iniciar una recogida formal de avales, sino conocer con qué personas pueden contar para organizar la campaña cuando el calendario interno lo permita. La intención es crear una base de apoyos y conformar un equipo de trabajo estable que acompañe a Villar durante todo el proceso.

Entre las personas que ya participan en ese grupo figura la concejala Laura Rubio, además de otros militantes que representan un relevo generacional dentro de la agrupación local. El precandidato insiste en que la voluntad es "unificar el partido" una vez concluya el proceso interno, aunque considera necesario movilizar previamente a quienes respaldan este proyecto.

Primarias

La iniciativa de Villar llega en un momento en el que también se perfila la candidatura de Pere Rostoll, por lo que, salvo cambios de última hora, el PSOE de Benidorm se encamina hacia unas primarias para elegir a su cabeza de lista en las próximas elecciones municipales. De confirmarse ambas aspiraciones, la militancia será la encargada de decidir quién liderará el proyecto socialista en la ciudad.

Mario Villar se convierte en el primer aspirante en iniciar públicamente una campaña de organización y captación de apoyos, dando así el pistoletazo de salida a una carrera interna que marcará el futuro inmediato de la agrupación socialista de Benidorm.

Pere Rostoll también aspira a encabezar la candidatura del PSOE de Benidorm a la Alcaldía. / INFORMACIÓN

Apoyos de Pere Rostoll

A su vez, el otro posible aspirante a encabezar la candidatura socialista en Benidorm, Pere Rostoll, también ha comenzado a mover sus apoyos de cara al proceso interno y a la futura elección del cabeza de lista del PSPV-PSOE en la ciudad.

Rostoll asegura que está “recabando apoyos para configurar una alternativa de cambio en Benidorm liderada por los socialistas frente al desgobierno de Antonio Pérez y el PP”. En este sentido, subraya que el objetivo es “articular una mayoría de cambio en la agrupación y en la ciudad”, recordando que serán los militantes quienes decidan libremente las candidaturas conforme a los estatutos del partido.

El dirigente socialista defiende además la necesidad de “unir a toda la agrupación para situarla en posición de ganar las elecciones”, y añade que su equipo está formado “por todos los militantes socialistas”.

En paralelo, Rostoll apunta que su proyecto está incorporando también a “grupos de activistas comprometidos con el cambio en Benidorm y en la Comunitat Valenciana”, con la intención de conformar un grupo de voluntarios dispuestos a colaborar desde “el compromiso y las ideas progresistas”.

Por último, agradece el apoyo recibido en los últimos meses, un respaldo que, según afirma, le impulsa a dar el paso de encabezar la candidatura socialista en su ciudad.

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