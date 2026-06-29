Vaivén
"Sóc Diana": el audio vía wasap de Morant para invitarte a su puesta de largo como candidata
La secretaria general y aspirante a la Generalitat presenta su candidatura este miércoles en Gandia
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, quiere garantizarse un lleno en la sede del PSPV de Gandia el acto en el que anunciará que se presenta a las primarias del partido para ser la candidata en las próximas elecciones autonómicas.
Será un acto simbólico, en la ciudad de la que ha sido alcaldesa. Y este lunes ha puesto en circulación un audio de wasap para invitar a militantes y progresistas. "Soc Diana. Quiero invitarte personalmente a acompañarme a Gandia", comienza el mensaje.
Morant señala: "Estamos comenzando una nueva etapa para la C. Valenciana y quiero hacerlo al lado de quienes me conocéis y me habéis acompañado de hace tiempo". "Este proyecto no va de mí, no va de una persona, va de todos los que creemos que podemos volver a levantar nuestra tierra, poner en el centro de la política lo que de verdad importa. Es hora de levantarnos", termina.
Cabe recordar que el PSOE ha aprobado ya su reglamento de primarias y el PSPV no va a tardar en proclamar candidata a Morant, que podría serlo esta misma semana si no hay candidatura alternativa.
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