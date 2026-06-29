Un accidente en la V-30 y un vehículo incendiado en la A-3 complican el tráfico en Valencia
Las retenciones afectan a la V-30, la Pista de Silla y el by-pass de la A-3 después de un accidente y del incendio de un vehículo, con importantes demoras en los accesos a València.
La mañana de etse lunes 29 de junio está siendo especialmente complicada para los conductores que circulan por el área metropolitana de Valencia. Dos incidentes mantienen colapsados los principales accesos a la ciudad y provocan ya más de 20 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas.
El punto más conflictivo se localiza en la V-30 en dirección al Puerto de València, donde un accidente registrado a la altura de Castellar ha obligado a cortar el carril derecho. La incidencia resulta aún más complicada porque el carril izquierdo ya permanece cerrado debido a unas obras. El incidente registra a primera hora de la mañana más de 5 kilómteros de retenciones.
Para aliviar la congestión, los vehículos están siendo desviados esa vía de servicio para que pueda incorporarse más adelante.
Las consecuencias del accidente se extienden más allá de la V-30. La Pista de Silla, principal acceso sur a Valencia, registra cuatro kilómetros de retenciones en sentido entrada a la ciudad debido al efecto embudo que provoca la incidencia en la V-30.
El segundo gran punto negro de la jornada se encuentra en el by-pass de la A-3, a la altura de Torrent y en sentido Castelló. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), un vehículo se ha incendiado en este tramo. Aunque el fuego ya ha sido extinguido, la presencia de los bomberos y de los servicios de emergencia continúa dificultando la circulación. Como consecuencia, se han formado cinco kilómetros de retenciones, especialmente entre los vehículos que pretenden enlazar con la A-3 en dirección Madrid.
Más de 20 kilómetros de retenciones en el área metropolitana
Entre las retenciones registradas en la V-30, la Pista de Silla, el by-pass de la A-3 y el resto de afecciones derivadas de ambos incidentes, la red viaria del área metropolitana de Valencia supera ya los 20 kilómetros de tráfico lento y congestión.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y, siempre que sea posible, utilizar itinerarios alternativos para evitar las zonas afectadas mientras trabajan los servicios de emergencia y continúan las labores para restablecer la normalidad.
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