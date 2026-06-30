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Presupuestos 2026

'Asfixia' al valenciano: Vox exige al Consell otro recorte del 30 % a la AVL para dejar lo justo para nóminas

Los de Abascal plantean una enmienda a los presupuestos de Pérez Llorca que detrae otros 972.000 euros para destinarlo al Consell Jurídic

Reciente toma de posesión de los nuevos académicos, con el vicepresidente Díez en el centro.

Reciente toma de posesión de los nuevos académicos, con el vicepresidente Díez en el centro. / Francisco Calabuig / LEV

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José Luis García Nieves

Diego Aitor San José

València

El síndic de Vox en las Corts dijo que aspiraban a "estrangular" la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y por segundo año se están empleando a fondo. La formación ha presentado una enmienda a los presupuestos de 2026 en la que restan 972.000 euros del ya menguado presupuesto de la entidad para entregárselo al Consell Jurídic Consultiu, otro órgano estatutario.

Con este nuevo tijeretazo del 30 % (el año pasado fue del 25 %), la entidad normativa del valenciano se quedaría con apenas 2,17 millones de euros para funcionar. Lo de funcionar es un decir, porque con este cambio la mayoría sería para el capítulo de personal (1,84 millones), que también se ve recortado en 870.000 euros, y quedarían 320.000 euros para bienes y funcionamiento.

Vox quiere quitar incluso la exigua partida para fomento del uso del valenciano en los medios de comunicación que había presupuestado el PP, de 50.000 euros, y otros 12.000 para los Premis Carme Miquel.

De cumplirse los planes de Vox, el Consell Jurídic Consultiu ganaría 970.000 euros para una herramienta de Inteligencia Artificial.

Habrá que ver en qué queda finalmente la amenaza de Vox, aunque el PP tampoco ha descartado en los últimos días que fuera a frenar las amenazas de su socio. Ahora viene el debate de las enmiendas y el juego de presión de Vox para condicionar las cuentas de Pérez Llorca.

Desde el año pasado, la AVL ha tenido serios problemas para llevar adelante su actividad de promoción del valenciano, y se ha apoyado en instituciones como la Diputación de Valencia para organizar los actos de 'l’Escriptor de l’Any'.

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La entidad está celebrando su 25 aniversario, en pleno relevo en la Presidencia. Verònica Cantó ha mantenido una actitud de oposición ante los recortes del Consell, así como a las críticas sobre su actividad. Mazón llegó a amagar con un cambio de ley de la AVL y de su nombre, algo para lo que no tiene mayoría el PP. Con la llegada de Llorca y el vicepresidente José Díez, la tensión, al menos en las formas, se ha reducido mucho. Otra cosa será el presupuesto con que cuente la institución.

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