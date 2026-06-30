Catalá sobre las candidaturas autonómicas: Se despejarán "en las próximas semanas"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado convencida este martes de que las candidaturas autonómicas que Génova todavía no ha despejado, entre ellas la de Juanfran Pérez Llorca, se conocerán antes del acto del 18 de julio en Santiago en el que Alberto Núñez Feijóo hará oficiales los nombres de los candidatos del PP a alcaldes de las capitales de provincia. La dirigente valenciana, que siempre ha exhibido buena conexión con Génova, ha apuntado que «de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con total normalidad», siguiendo el cronograma fijado por la dirección nacional del PP.

Respecto a la incertidumbre sobre la candidatura autonómica de Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa ha querido transmitir un mensaje de serenidad, asegurando que el proceso se resolverá con "absoluta normalidad, tranquilidad y calma" en las próximas semanas. Según la primer edil, el partido está "totalmente en plazo" para que toda la estructura esté despejada antes de finalizar julio y así iniciar el curso político en septiembre con pleno rendimiento.

Despliegue popular

Como ha informado Levante-EMV, tras más de un año de "cuarentena" y cordón sanitario a Carlos Mazón, el PP ha regresado a la C. Valenciana con despliegue de actos. En agenda hay varias visitas a la Comunitat Valenciana. El próximo viernes está previsto que Alberto Núñez Feijóo, que ya asistió el pasado 20 de junio al comité provincial organizado por Vicent Mompó en Sueca, participe en el Foro de diputaciones, cabildos, consells y juntas generales que ha organizado el partido en Castelló. Miguel Tellado volverá también la semana que viene a València, donde ya estuvo el 18 de junio para asistir a la cena de verano organizada por Catalá para respaldar a la lideresa popular. Tellado, como ya hizo Borja Sémper la semana pasada con Catalá, presentará en un desayuno informativo del líder del PP valenciano y president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

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Catalá ha disipado las dudas sobre el nombramiento de Llorca y hablado de normalidad en el proceso. Por contra, ha puesto en tela de juicio el proceso de primarias que se aprobará este martes para la designación de Diana Morant como candidata socialista a la presidencia de la Generalitat, a la que ha calificado como la "delegada de Sánchez". Aunque ha manifestado su respeto por los procesos internos ajenos, no ha dudado en vincular el proceso de designación de Morant directamente con la "situación agónica" del Gobierno central. En este sentido, ha reclamado un adelanto de las elecciones generales ante la supuesta incapacidad del Ejecutivo para aprobar presupuestos o ejercer acción política.