La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano

El verano en la Comunitat Valenciana acontece caluroso y asfixiante, pero la Vall d'Uixó está más que preparada este año para las altas temperaturas. El 1 de julio esta localidad castellonense, a escasos 45 minutos de València capital, abrirá un nuevo parque acuático que promete ser una de las grandes propuestas de la provincia al mismo tiempo que otra opción refrescante para toda la Comunitat Valenciana.

Más de 5.000 metros cuadrados, casi la mitad destinados a piscinas

Ubicado en el entorno del Paratge de Sant Josep y muy cerca de les Coves de Sant Josep, el parque recibe el nombre de "Parque acuático de Sant Josep" y ocupa una superficie total de 5.364 m² de los cuales 2.328 m² son piscinas. El complejo en sí mismo transforma las antiguas piscinas municipales en un recinto moderno, que abre sus puertas en el inicio de la temporada alta para el disfrute de vecinos y visitantes.

El recinto tiene varias piscinas temáticas con toboganes, un splashpark con juegos acuáticos para los más pequeños, amplias zonas para tomar el sol y a su vez zonas verdes para descansar. Además, habrá un quiosco-cafetería con terrazas junto a también vestuarios, baños y zonas de almacén.

El proyecto está destinado al turismo familiar en época estival como respuesta a un sondeo municipal que coincidió en la necesidad de destinar las instalaciones, que ahora constituyen el parque acuático de Sant Josep, hacia un espacio lúdico y familiar. Para ello, el diseño del recinto está orientado a la atracción turística, pero también hacia fomentar el ocio local.

¿Cuánto cuesta la entrada al parque acuático de Sant Josep?

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha desarrollado un sistema de bonos y tarifas de precio reducido pensado especialmente para sus empadronados, que serán los que esperan que más acudan al complejo en verano. Las tarifas para entrar al parque acuático de Sant Josep quedan así:

Entrada Infantil (3 a 12 años): 5 euros

Entrada adulto: 8 euros

Bono infantil de 12 baños: 40 euros

Bono adulto de 12 baños: 55 euros

Descuento: mayores de 65 años, personas con discapacidad funcional, estudiantes, familias numerosas y monoparentales

Entrada de tarde: tarifa reducida para acceso entre 15:00 y las 19:00 horas

Los precios buscan acompañar al parque como un espacio accesible en el que se pueda disfrutar con amigos o familia, según el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Su alcaldesa, Tania Baños, declaró en una de sus visitas en la recta final de las obras del parque que este "marcará un antes y un después" en la oferta turística y ocio de la Vall d’Uixó.